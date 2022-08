VIDÉO - Récolte de pommes dans l'Hérault : des fruits trop petits et pourris à cause de la chaleur

Les fortes chaleurs de ces dernières semaines ont eu des conséquences sur les vergers dans l'Hérault. Au Mas de la plaine, à Mudaison, les récoltes sont inquiétantes. Les pommes mûrissent trop vite et beaucoup d'entre elles chutent des arbres.

"Regardez, ces pommes. Avec la chaleur, la chair a brûlé à l'intérieur du fruit, donc elle est toute molle. C'est invendable", déplore Robert Cecchetti. Il produit une dizaines de variétés de pommes au Mas de la Plaine, une exploitation d'une centaine d'hectares de vergers, entre Mudaison et Mauguio (Hérault).

A cause de ces hautes températures, ses fruits mûrissent beaucoup trop vite et chutent des arbres. Certains ont même brûlé de l'intérieur à cause du soleil. Cette situation est quasi inédite : il n'a pas eu pire récolte depuis la canicule de 2003. "C'est un peu dur puisqu'on a travaillé quand même toute une année depuis janvier dernier pour tailler les arbres, les entretenir. On les a arrosés... voilà. On a engagé énormément de frais avant la récolte", poursuit Robert Cecchetti.

"On doit être beaucoup plus vigilants à la qualité du fruit qu'on va ramasser. D'habitude, on prend un pomme, elle a la bonne couleur, on la ramasse et c'est fini. Là, il faut prendre chaque pomme, regarder au niveau de la queue s'il y a une fente. _Au bout du compte, on a 30, voire 40% de moins de fruits que normalement_."

Impossible, donc, de tout ramasser en si peu de temps. Robert Cechetti a déjà débuté les récoltes de certaines variétés une semaine plus tôt cette année, comme les pommes Gala. "Quand on a, d'habitude, 3 à 4 semaines pour récolter les fruits, on ne peut pas ramasser la même quantité de fruits en deux semaines. Il faut deux fois plus de personnes, deux fois plus de matériel. On a cette limite technique qui est difficile à résoudre puisque recruter du monde c'est relativement compliqué."

Les autres variétés, telles que les Grany, les Golden et les Pink Lady, sont en moyenne plus petites que d'habitude. elles sont donc plus légères et parfois, ne pas respecter les normes de ventes.

Robert Cecchetti ne cache pas son inquiétude pour les prochaines années. Un véritable casse-tête chinois pour maintenir sa production. Il envisage peut-être de réduire la quantité de certaines variétés précoces, comme les pommes Gala, même s'il sait qu'il y a une demande de la part des consommateurs.