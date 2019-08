VIDÉO - Rencontre avec un ancien banquier devenu maraîcher en Sarthe

Nicolas Jardin a fait une licence pro dans la banque, il travaille au Crédit Agricole pendant cinq ans, avant de changer de voie. Il bifurque complètement et s'installe comme maraîcher en Sarthe, il y a un an. Aujourd'hui, il ne regrette rien.

Neuvillalais, France

Un ancien banquier devenu maraîcher. Deux métiers en apparence opposés. Pourtant, passé 30 ans, Nicolas Jardin n'hésite pas longtemps à quitter le Crédit Agricole : "les valeurs de la banque ne me correspondaient plus du tout", explique-t-il. France Bleu l'a rencontré entre ses tomates, ses salades et ses poivrons.

Nicolas Jardin, dans sa serre, entre ses plants de tomates © Radio France - Louis de Bergevin

Un poivron, bientôt prêt à être cueilli © Radio France - Louis de Bergevin

