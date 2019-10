VIDEO -"On s'attend à ramasser un tiers de récolte en moins, voire une demi-récolte", AOC St-Nicolas-de-Bourgueil

Patrick Olivier est le président des vignerons de St-Nicolas-de-Bourgueil. Lui et ses confrères sont aujourd'hui en pleine vendanges. Commencées fin de semaine dernière, elles doivent encore durer une petite semaine. Le millésime 2019 s'annonce très prometteur. En revanche, si la qualité est là, la quantité laisse à désirer.

Aujourd'hui, on s'attend à ramasser un tiers de raisins en moins, voire une demie-récolte. La météo nous a pas vraiment aidés avec le gel, un peu de grêle, de la coulure et la sécheresse cet été avec de très fortes chaleurs. Mais bon on limite la casse d'autant plus qu'avec la super récolte de l'an dernier, si l'on fait une moyenne sur les deux millésimes, ça nous donne finalement une année normale"