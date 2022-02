VIDÉO - Salon de l'Agriculture : derniers préparatifs pour Inox du Lac, un cheval de trait mayennais

De nombreux éleveurs et agriculteurs se préparent avant le Salon de l'Agriculture, qui démarre dans une semaine, le samedi 26 février. À Champéon, dans le Nord-Mayenne, Romain et Anaïs Vannier bichonnent Inox du Lac, un cheval de trait percheron : il va participer à un concours de beauté.

Plus que sept jours avant le début du Salon de l'Agriculture à Paris : l'événement, organisé du 26 février au 6 mars, est attendu avec impatience par de nombreux agriculteurs et éleveurs mayennais. C'est le cas par exemple de Romain et Anaïs Vannier qui élèvent des percherons, une race chevaux de trait, à Champéon dans le Nord-Mayenne. Ils vont présenter un de leurs étalons, Inox du Lac, un étalon de 3 ans. Il a été sélectionné pour participer à un concours de la race percheronne. Il y a du travail pour que le cheval soit impeccable le jour J : il pèse environ une tonne et mesure 1m75.

Inox du Lac est bichonné avant son départ pour le Salon de l'Agriculture. © Radio France - Maïwenn Bordron

Chaque détail du cheval compte

Chaque partie du cheval est inspectée par Romain Vannier. "Je suis en train de lui couper les poils des oreilles, ça rend les oreilles plus fines et ça fait surtout plus joli. On fait ça à la tondeuse. Avant, on le faisait aux ciseaux et maintenant, c'est plus moderne, on fait à la tondeuse", explique l'éleveur de 30 ans. Il s'occupe ensuite des poils au niveau des joues, des yeux. Puis il tond une partie du toupet, la crinière située sur le haut du front. "On fait le maximum pour le toilettage parce que ça compte beaucoup dans la note de jugement du concours. On n'en parle pas dans la grille de jugement, mais à l'œil du jury, c'est vraiment important", affirme-t-il.

À ses côtés, dans le box, sa femme Anaïs l'observe attentivement. Selon elle, ces heures passées au toilettage font la différence le jour du concours. "Vous avez parfois des gens qui ont de supers chevaux, mais qui savent pas les mettre en valeur et du coup, ils peuvent perdre jusqu'à 2 points parce que les chevaux ne sont pas préparés correctement", souligne la propriétaire d'Inox du Lac.

Depuis quelques jours, le cheval de trait a de nouveaux fers mais la préparation n'est pas finie. Le cheval doit encore être bichonner d'ici son départ à Paris, vendredi 25 février. "Le toilettage des jambes, il va falloir enlever les poils qui restent. Et puis, après quelques retouches au dernier moment : le lavage final avant le départ et il sera prêt à partir", décrit Romain Vannier, l'autre propriétaire d'Inox du Lac. Le couple vise une première place au concours, organisé le lundi 28 février au Salon de l'Agriculture : le cheval de trait mayennais fera face à trois autres concurrents.