VIDÉO - Salon de l'agriculture : les conseils du champion d'ouverture d'huîtres, le Breton Marcel Lesoille

Présent au salon de l'agriculture 2022 à Paris, le Quiberonnais Marcel Lesoille partage sa passion pour l'huître avec des démonstrations. Celui qui est champion du monde d'ouverture d'huîtres depuis 1995 a lancé un syndicat national des écaillers il y a un an.

"On a tendance à enfoncer le couteau dans l'huître, mais non, c'est faux. C'est l'huître qui vient au couteau." Sur le stand de la région Bretagne, ou sur un coin de table lorsqu'il rend visite sur un autre stand, Marcel Lesoille multiplie les démonstrations ce week-end au salon de l'agriculture de Paris. Le champion du monde d'ouverture d'huîtres depuis plus d'un quart de siècle veut convaincre les plus réticents de la simplicité et des bienfaits du produit.

Il a servi Bill Clinton, Nelson Mandela, la reine Elisabeth II...

Le Breton a ouvert les huîtres pour le Premier ministre Jean Castex ce samedi soir au salon de l'agriculture à Paris. Officiant aujourd'hui à Bordeaux, Marcel Lesoille a servi de nombreuses personnalités politiques, de la reine Elisabeth II aux chefs d'Etat Bill Clinton et François Mitterrand. "J'ai ouvert une huître pour Jacques Chirac avec sa carte bleue. Je l'ai cassée. Mais la personnalité la plus touchante, et j'en ai encore la chair de poule, c'est Nelson Mandela !"

Vous avez dans l'huître du fer, du zinc, des vitamines et tous les oligo-éléments !

Ce Quiberonnais de 71 ans impressionne : il sait ouvrir 38 huîtres à la minute mais aussi 28 huîtres à la minute... les yeux bandés ! Cette performance est un moyen d'attirer l'attention sur ce produit aux bénéfices encore trop méconnus selon lui. "Vous avez dans l'huître du fer, du zinc, du potassium, tous les oligo-éléments, mais aussi des vitamines B, C et D ainsi que la B12. La vitamine B12 est là pour vous donner toutes les parties sensorielles. C'est pour ça qu'on dit que l'huître est aphrodisiaque."

Marcel Lesoille anime plusieurs ateliers durant le week-end au salon de l'agriculture. © Radio France - Maxime Glorieux

"C'est comme un vin, ça se déguste, c'est un cépage", ajoute Marcel Lesoille qui insiste sur l'importance de la perception. "Il ne faut pas avoir la peur de regarder le produit, il suffit de penser à un bonbon acidulé, on le met en bouche. Et là, vous allez avoir le terroir qui va ressortir."

Une formation d'écailler en six mois

Celui qui est également membre d'Euro-Toques France, se bat aujourd'hui pour faire reconnaître le métier d'écailler, avec la création d'un syndicat national, en mars 2021. "Maintenant, on va se structurer, on va monter une école. Deux écoles m'ont fait une proposition pour une formation d'adulte accélérée en six mois : l'Institut Paul Bocuse à Lyon et l'Institut de Joël Robuchon à Poitiers."