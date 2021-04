VIDÉO - Trois jeunes landais pêchent un silure d'environ 80 kilos dans l'Adour

La bête mesure 2.38 mètres et pèse environ 80 kilos. Il aura fallu pas moins de 35 minutes pour sortir ce silure de l'Adour vendredi 16 avril, près de la commune de Gouts, entre Dax et Mont-de-Marsan. Première fois que Thibault, Maxime et Benoît, plutôt habitués à pêcher le sandre, le brochet ou le black-bass, s'étaient donner le silure comme objectif. L'animal a mordu en fin de journée.

Un gros sujet

Il s'agit d'un "gros sujet" confirme la Fédération de Pêche des Landes, qui estime l'âge du poisson à environ 25 ans. Un poisson qui a probablement été pris plusieurs fois, avant d'être relâché, rajoute Jérémy Hanin, responsable développement à la Fédération. C'est d'ailleurs ce qu'a fait le groupe d'amis, après avoir attrapé le poisson grâce à des tripes de poulet, la pêche au vif étant pour l'instant interdite.

"On avait du mal à le porter" explique Thibault

Le silure plus grand que l'homme

"Le silure est l'un des seuls poissons qui survit dans l'Adour", poursuit Jérémy Hanin, "et il est aussi l'un des meilleurs régulateurs de sa propre espèce puisque les plus gros spécimens mangent les plus petits. Et il vaut mieux avoir 10 gros silures que 50 plus petits".

Même si la prise n'est pas exceptionnelle, elle n'en reste pas moins très belle à quelques jours maintenant de l'ouverture de la pêche aux carnassiers, ce samedi 24 avril à 6h33