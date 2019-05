VIDÉO - Un agriculteur vendéen filme un groupe de sangliers qui déciment ses semis de maïs

Sainte-Flaive-des-Loups, France

"Ils vous retournent un champ de sept ou huit hectares en une seule nuit, ils font énormément de dégâts", raconte Joël Perrocheau, éleveur de porcs à Sainte-Flaive-des-Loups en Vendée. Lui a filmé un groupe de sangliers s'attaquant à son champ, ce samedi 4 mai à la tombée de la nuit : "Les sangliers sont un vrai problème. Ils viennent quand on fait les semis comme en ce moment pour le maïs, ils mangent les graines et retournent le sol en fouillant", explique-t-il.

Quand tu sèmes le maïs 🌽 pour nourrir tes cochons et que ce sont les sangliers qui débarquent 😡😡😡😡😡et qui ramassent les graines @bricegu@FDSEAVendeepic.twitter.com/tArYrzEjIQ — Joël Perrocheau (@joel_perrocheau) May 4, 2019

"On en voit de plus en plus"

"On en voit de plus en plus, on lit même qu'on en trouve aux Sables sur la plage ou dans les quartiers résidentiels", assure l'agriculteur, "même si les chasseurs sont là pour prélever la population". On ne le voit pas sur la vidéo, mais il est sorti de son tracteur alors qu'il terminait le semis, pour courir sur eux en hurlant et les effrayer, précisant quand même qu'"il faut faire attention" face à un sanglier qui peut charger un humain.