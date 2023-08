VIDEO - un bon début de récolte du chou à choucroute à Chavannes-sur-l'Etang

C'est presque un temps à manger une bonne choucroute. Mais avant cela, il faut un bon chou avec un coeur bien blanc et des feuilles bien vertes. Et dans le Nord Franche-Comté, il reste une seule choucrouterie artisanale : la choucrouterie Claude à Chavannes sur l'Etang, juste après Foussemagne, mais côté Haut-Rhin. Depuis une soixantaine d'années, on y cultive le chou et on y fabrique sa propre choucroute. La récolte a commencé au début du mois d'août et va durer jusqu'en décembre, et les prévisions sont bonnes.

Les choux sont récoltés deux jours par semaine à la choucrouterie Claude de Chavannes-sur-l'Etang © Radio France - Hervé Blanchard

"On est revenus à une année normale"

Avec une dizaine d'hectares de terres, répartis sur trois champs situés dans le Territoire-de-Belfort et l'Alsace, Pascal Claude et son équipe sont plutôt satisfaits de ce début de récolte "On est revenus à une année normale par rapport à ce qu'on pouvait avoir dans les années 2000, donc un été chaud avec des orages assez réguliers qui font qu'on a une récolte normale. En quantité et en qualité, la canicule de la semaine dernière a un peu abîmé les choux mûrs qui ont un peu pourri mais ça va. On va faire environ mille tonnes de choux qui donneront à peu près 500 de tonnes de choucroute." Et les choux devraient être encore plus gros avec l'automne et l'hiver "Il n'y a plus de périodes de gros gel qui détruisent les cultures" rassure le producteur.

Environ mille tonnes de choux récoltées pour donner 500 tonnes de choucroute

L'entreprise de Pascal Claude emploie une quinzaine de salariés en pleine saison pour assurer la récolte (2 jours par semaine), le conditionnement et la cuisson. "Les choux passent d'abord dans l'étrogneuse, puis sont effeuillés, avant d'être salés, fermentés pendant deux semaines environ pour enfin être cuisinés."

Après l'étrognage, place à l'effeuillage © Radio France - Hervé Blanchard

La dernière et seule choucrouterie du Nord Franche-Comté

La choucrouterie Claude fait de la résistance "C'est l'une des 8 ou 9 dernières de France" explique son gérant "Il y a une cinquantaine d'années, il y avait encore une centaine de choucrouteries dans le pays. Les habitudes alimentaires changent aussi, il faut donc s'adapter et faire découvrir et aimer le chou à choucroute différemment en le proposant dans de nouveaux produits comme les tartes ou les poêlés à la choucroute" reconnaît le producteur qui réalise malgré tout un million de chiffres d'affaire même si, signale-t-il, "le volume de choucroute diminue chaque année."