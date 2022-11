VIDÉO - Un brochet remis à l'eau dans l'étang de la Jemaye en Dordogne, "allez grandis bien"

Avec la brume qui plane au dessus de l'étang, cette matinée automnale est parfaite pour remettre les poissons à l'eau. Le conseil départemental en partenariat avec la Fédération départementale de la pêche , pilote cette opération d'empoissonnement sur l'étang de la Jemaye, propriété du département et situé à une cinquantaine de kilomètres à l'Ouest de Périgueux. Les brochets et carpes sont dans des caisses sur les barques et un à un les poissons retrouvent leur habitat naturel.

Durant ce mois de novembre, trois des cinq étangs du département ont bénéficié de lâchés de poissons : les étangs de Miallet, la Jemaye et Saint-Estèphe. Ce mardi, ce sont 600 kilos de brochets et 500 kilos de carpes qui ont été remis à l'eau. Mais d'autres espèces ont également été relâchées : gardons, perches, tanches ou encore truites.

600 kilos de brochets et 500 kilos de carpes ont été relâchés dans la journée dans l'étang de la Jemaye © Radio France - Valérie Dejean

10 tonnes de poissons relâchés cette année

En tout cette année ce sont 10 tonnes de poissons qui ont été mis à l'eau dans les sites du département, pour un coût total de plus de 83 000 euros. L'empoissonnement fait partie des outils développés par le conseil départemental pour faire de la Dordogne une destination de prédilection pour les amateurs de pêche. La collectivité compte bien mettre à profit les 4000 kilomètres de cours d'eau et les grands plans d'eau (de 20 à 100 ha) de la Dordogne pour développer le tourisme lié à la pêche. Avec près de 4 millions de visiteurs chaque année, le Périgord est la première destination touristique française des départements de l'intérieur.