VIDEO - Des agriculteurs landais lâchent des marcassins dans la préfecture

Une action "coup de poing" ce matin 16 juin menée par les Jeunes Agriculteurs et la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) des Landes. Une action pour protester contre le manque de soutien de l’État face au problème des nuisibles qui détruisent les parcelles agricoles.

Aux alentours de 6h30 ce matin 16 juin, une dizaine d'agriculteurs étaient devant la préfecture pour lâcher trois marcassins dans la cour du bâtiment. Ils ont également dressé une banderole sur les grilles de la préfecture des Landes appelant la préfète, Cécile Bigot-Dekeyzer, a prendre des mesures pour protéger leur culture.

Des agriculteurs excédés

"On en a ras le bol ! Quand on a des dégâts sur nos exploitations, ça touche nos revenus mais c'est comme si on touchait à nos familles [...]. On en a marre de se faire détruire nos récoltes en l'espace d'une nuit", explique Quentin Cassagne des JA40. Le représentant syndicale ajoute, excédé : "Le soir on peut aller jusqu'à 23h surveiller nos parcelles, on recommence le lendemain matin à 6h et ensuite on a toute notre journée de travail".

Et les dégâts peuvent être considérables pour les agriculteurs. "Sur une parcelle, ça peut aller jusqu'à 5, 6, voire 10 hectares de dégâts et ça peut être sur des parcelles de maïs, de blé ou de tournesols et c'est toute l'année", se désespère Quentin Cassagne.

Et le responsable de la chasse au sein des Jeunes Agriculteurs constate "une augmentation considérable de la population de nuisibles. Le problème est que l'on n'a plus assez d'outils pour essayer de limiter les dégâts". Les "nuisibles", autrement dit essentiellement des sangliers, mais également des corneilles, des blaireaux, des cerfs ou encore des ragondins. Ils demandent l'autorisation des tirs de nuits (entre 23h et 6h du matin) ou la multiplication des pièges.

D’autres actions similaires dans les prochaines semaines ne sont pas exclues selon les jeunes agriculteurs. « On verra comment se déroule les échanges avec Madame la Préfète », conclut Quentin Cassagne.