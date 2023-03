VIDÉO - Un loup a t-il été aperçu en Haute-Vienne ?

Le loup sévît-il en Haute-Vienne ? La Chambre d'agriculture de la Haute-Vienne confirme des attaques début mars sur plusieurs brebis dans le secteur nord de la Haute-Vienne. Elle relaie aussi une vidéo où l'on aperçoit une silhouette animale et évoque le loup, en plus d'appeler les éleveurs à surveiller et protéger leurs troupeaux.

Sa présence est confirmée dans le département depuis des analyses de l'Office Français de la Biodiversité après la publication de photos en décembre 2021.