VIDEO - Un nouveau clip de l'Alliance Anticorrida à la télévision cet été

L'Alliance Anticorrida récidive ! Après son premier spot publicitaire diffusé à la télévision l'été dernier, voici un nouvel opus. "Cet été, l’objectif était d**'atteindre un public plus familial**", indique l'association (communiqué). Ce nouveau clip sera diffusé à partir de ce mercredi 19 juillet, et jusqu'au 15 août, et sera diffusé sur 6Ter, W9 et Gulli.

260 passages prévus

Les dates de diffusion coïncident avec les ferias emblématiques du Sud, pour les corridas de Mont-de-Marsan, Bayonne, Dax, Orthez, Riscle, Soustons, Parentis, Les Saintes-Maries-de-la Mer, Châteaurenard et Béziers.

« L'objectif est de sensibiliser le grand public à la barbarie d’un spectacle que rien ne peut justifier » indique Claire Starozinski, présidente de l'Alliance Anticorrida.

Le nouveau spot télé Alliance Anticorrida 2023