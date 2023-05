C'est un prototype, le seul et unique en France, d'un tracteur autonome que les visiteurs de l'édition 2023 de l'Outdoor de la coopérative NatUp ont pu découvrir à l'œuvre dans une parcelle à Crestot (Eure), sur le plateau du Neubourg ce mercredi 24 mai.

ⓘ Publicité

Au départ, un tracteur classique, un Fendt 211, doté d'un kit de haute précision. "Ce tracteur a été équipé pour travailler en autonomie" explique Emmanuel Vauquelin, président de Latitude GPS , installé à Venon, entre Louviers et Le Neubourg, "il va savoir gérer l'outil, gérer sa trajectoire, arrêter l'outil au bout du champ ou faire demi-tour", comme dans la vidéo ci-dessous.

loading

"Vraiment extraordinaire" s'enthousiasme Antoine Declercq, agriculteur installé en Seine-Maritime et président de NatUp, 57 ans, qui reconnaît n'avoir jamais vu de tracteur complètement autonome, "dans les bouts, il repart tout seul, sans contrôle, il repère les rangs, il repart, il baisse l'outil, à l'autre bout il relève !"

loading

Des mouvements que le tracteur ne fait pas tout seul, "on lui a appris sa trajectoire" détaille Emmanuel Vauquelin qui importe la technologie pour le marché français."On enregistre notre première ligne, une ligne AB et cette ligne va nous servir à dupliquer tout au long de la parcelle et le tracteur va faire les jonctions entre chaque grande ligne. Grâce à ça, on va faire la différence entre quand le tracteur fait le tour et quand il est dans les grandes longueurs" précise Raphaël Deslandes, chargé d'intégration produits chez Latitude GPS.

Le tracteur de demain ?

Avec ce kit conçu par le Néerlandais GPX, "ce type de machine est utilisé pour faire le broyage dans le vergers, pour faire de la pulvérisation, chez des maraîchers ou chez des constructeurs pour tester des parcours" avance Emmanuel Vauquelin. Lorsque l'engin est utilisé à très basse vitesse, aucun pilote dans le tracteur n'est nécessaire. L'agriculteur doit néanmoins rester à proximité dans la parcelle pour surveiller le tracteur et le diriger. Le tracteur ne peut pas être en autonomie sur la voie publique.

Le tracteur autonome lors de la démonstration © Radio France - Laurent Philippot

Lors de la démonstration, Kevin Deschepper semble intéressé, "c'est l'avenir de l'agriculture" dit-il mais le jeune agriculteur à Faverolles-la Campagne s'interroge : "Nous on va faire quoi après ?". S'il reconnaît que l'automatisation de certaines taches est nécessaire, il concède "ne pas être encore prêt à ce niveau-là". Il n'y a pas d'inquiétude à avoir selon Emmanuel Vauquelin, "ce n'est pas du tout la mort des agriculteurs mais aujourd'hui les agriculteurs ont énormément de mal à trouver de la main d'œuvre".

Le tracteur de demain ? Antoine Declercq en est convaincu : "Il faudra deux tracteurs dans le champ, un avec un humain et l'autre contrôlé par le premier" prédit-il. Une technologie d'avenir qui a un coût, environ 60.000 euros pour équiper son tracteur du kit.