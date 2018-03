Cherbourg, France

Faire pousser des légumes hors sol en utilisant des déjections de poissons comme engrais, c'est le principe de l'aquaponie. Une ferme aquaponique va se lancer cet été près de Cherbourg, à la Glacerie, sous l'impulsion de Laurent Queffelec, le porteur du projet.

Chez lui, Laurent Queffelec dispose du modèle réduit de sa future ferme aquaponique qui présente en-dessous le bassin où nagent les truites et au-dessus, un bac rempli de billes d'argile recouvertes de bactéries, bac où poussent quelques plantes :

Les poissons, nourris dans le bassin, font leurs besoins dans l'eau, une eau pompée par un tuyau et déversée dans le bac des plantes. Au contact des billes à bactéries, les déjections présentes dans l'eau sont transformées en substance assimilables par les plantes qui, en s'en nourrissant, nettoient l'eau, l'eau qui est à son tour reversée dans le bassin des poissons. C'est un cercle vertueux !

La ferme produira poisson, fruits et légumes du terroir, rien qui nécessite chauffage ou lumière artificielle. Le système consomme très peu d'eau et, cerise sur le gâteau, il permet de rentabiliser l'espace. Les engrais chimiques sont bannis :

Si on met des pesticides, ça tue les poissons donc on ne peut pas tricher !

Dans l'assiette, y'a-t-il une différence entre le légume de terre et le légume aquaponique ? "Tous les légumes cultivés hors sol ne sont pas fades comme la fameuse tomate d'Espagne, la tomate d'Espagne n'a aucun goût car on la fait grossir trop vite dans une serre, en l'arrosant d'une eau bourrée d'une alimentation trop riche. Grandie trop vite, gorgée d'eau, elle n'a pas eu le temps de développer ses arômes naturels. Dans notre ferme aquaponique, on laisse le temps au légume de grandir et surtout on sera ouvert : les gens pourront visiter et voir ce qu'on fait", explique Laurent.

Pour être rentable, la ferme aquaponique du Cotentin devra exploiter une surface de 1 500 mètres carré à terme. Les prix seront un peu plus élevés que le traditionnel mais moins chers que le bio.