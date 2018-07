Une nouvelle attaque de loup contre un troupeau de brebis est survenu la semaine dernière à Saint-Pierre-Avez dans les Hautes-Alpes. Sept brebis sont mortes et une vingtaine de bêtes manque encore à l'appel.

Plus d'une trentaine d'attaques de loup ont eu lieu dans les Hautes-Alpes depuis le début de l'année.

Florent Armand n'a pas immédiatement réalisé que son troupeau avait été victime d'une attaque de loup. Dimanche 8 juillet, alors que ses brebis rentrent à la bergerie, un tiers des bêtes manque à l'appel. Il part alors à leur recherche mais en vain. Ce n'est que le lendemain, lorsqu'une agnelle gravement blessée regagne le bercail, que le jeune éleveur comprend. Ses brebis ont été attaquées alors qu'elles pâturaient.

Le maire part en battue et se retrouve face au loup

Très rapidement la solidarité se met en place dans le village. A la recherche de ses brebis, l'éleveur reçoit l'aide de riverains et même du maire de Saint-Pierre-Avez, Alain Laugier. Jeudi dernier, ce dernier décide de faire une battue avec son chien. Au détour d'un sapin, il aperçoit une brebis qui court, blessée. Derrière elle, un canidé aux crocs ensanglantés et aux yeux perçants, une bête qui s'apparente à un loup. Le maire hurle alors pour l'éloigner et l'empêcher de s'en prendre à nouveau à la brebis.

Je suis resté figé, comme mon chien. J'ai hurlé, j'ai eu peur qu'il achève la brebis.

En tout, sept brebis ont été tuées, dont deux euthanasiées. Si la majorité des 110 brebis perdues ont été retrouvées, vingt bêtes manquent toujours à l'appel.

On est toujours sur le qui-vive, stressés. Dès que les bêtes sont dehors, on se demande : "A qui le tour?"

Contacté par France Bleu Provence, la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) affirme qu'une trentaine d'attaques de loups ont eu lieu en Hautes-Alpes depuis le début de l'année, causant la mort de 88 bêtes. En 2017, plus de mille ovidés ont été tués dans les mêmes conditions dans le département, un chiffre record. Sandrine Hauser, secrétaire générale de la FDSEA 05 souhaite que les éleveurs soient autorisés à se défendre face aux loups. Selon elle, 150 à 200 individus seraient présents dans les Hautes-Alpes, le double des estimations officielles.