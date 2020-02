VIDÉO - La paisible retraite de Valentine, vache égérie du Salon de l'Agriculture 2012

Bien tranquille, au soleil, dans le pré, avec l'herbe verte et les Pyrénées au fond, Valentine se fait désirer. Un peu comme une starlette qui est passée de la paille aux paillettes du Salon de l'Agriculture, il y a huit ans. Mais quand son éleveur, Mathieu Estadieu, arrive à l'attraper avec sa corde pour une petite séance d'interview, il la dirige avec une certaine douceur, comme un vieux couple qui a vécu bien des choses ensemble.

L'éleveur installé à Soueich (Haute-Garonne), dans le beau pays de Comminges, se souvient avec fierté et émotion de 2012, où sa vache de race Gasconne, robe gris clair, a été choisie pour apparaître sur l'affiche du grand rendez-vous annuel des agriculteurs. Une affiche d'ailleurs qui trône toujours au sein de l'étable de Soueich, avec Valentine en gros plan.

"Votre vache sur tapis rouge, devant tous les éleveurs, gradins pleins, ça secoue !" - Mathieu, l'éleveur de Valentine

Surtout que 2012 était une année spéciale : une année présidentielle. Tous les candidats à l'Elysée sont venus saluer Valentine, et poser avec elle. Mathieu se remémore la foule, les flashs pour sa vache, et puis surtout la reconnaissance de tout le monde agricole : "quand vous arrivez au défilé final, et que c'est votre vache qui le conclut, sur le tapis rouge, devant tous les éleveurs, les gradins pleins, ça secoue !".

L'affiche du SIA 2012, Valentine en gros plan, trône fièrement dans l'étable de Soueich. © Radio France - Mathieu Ferri

Des retombées les années suivantes

Une aventure parisienne qui a secoué l'activité de la ferme aussi, l'année qui a suivi et encore après. Sandrine, la femme de Mathieu, en a vu débarquer des curieux : "des gens d'un peu partout. On me demandait toujours si Valentine était toujours à la ferme. Et puis parler du Comminges, de Saint-Gaudens, de Soueich, c'était une fierté !".

Fierté et notoriété pour l'élevage, mais pas seulement explique Mathieu, qui vend ses vaches pour la viande : "on a eu des retombées économiques assez conséquentes. Si on avait eu le double de produits à vendre on les aurait vendus, ça c'est clair !".

Impossible de s'en séparer

Et puis Mathieu l'aime tellement sa vache, qu'il ne peut s'en séparer. On peut même dire qu'il en est raide dingue. "C'est sa mascotte" sourit Sandrine, sa femme. "Y'a une histoire... Je ne vais pas dire une histoire d'amour, mais il y a un truc qui s'est fait" explique Mathieu. "Je peux vous garantir qu'émotionnellement c'est quelque chose".

"Des maisons de retraite pour vaches ça n'existe pas, mais je vais essayer de lui en créer une"

Car à 13 ans aujourd'hui, Valentine aurait pu finir à l'abattoir depuis bien longtemps, ou rachetée par d'autres éleveurs, désireux d'avoir la star dans leurs troupeaux. Mathieu en a reçu des propositions, toutes refusées : "c'est pas possible. Impossible de m'en défaire sentimentalement. Je suis fier de l'avoir encore !"

"Des maisons de retraite pour vaches ça n'existe pas, mais je vais essayer de lui créer sa maison de retraite à elle, elle a cotisé suffisamment longtemps pour se la payer". Vache grise sur l'herbe verte, Valentine a encore des jours heureux à vivre, au pied des Pyrénées.