VIDEO - Vendanges dans le Toulois, "la canicule a limité la casse"

Les sécateurs sont de sortie dans le vignoble du Toulois, où la quinzaine de viticulteurs débutent les vendanges. "On est sur un beau millésime, avec quelques parcelles qui sont un peu abimées", décrit Thomas Culson devant l'une des 40 parcelles du domaine de l'Ambroisie, entre Lucey et Bruley, à l'ouest de Nancy. Une quinzaine de saisonniers est venue pour la récolte qui va s'étaler sur deux semaines.

Quelques grappes rabougries, mais une belle récolte

"Il y a pas mal de raisins un peu pourris, mais bon... On enlève tout ce qui est noir, puis une fois qu'il n'y en a plus beaucoup, on peut mettre dans le seau", sourit Pauline, 19 ans, accroupie le long d'une rangée d'Auxerrois, un cépage de raisins blancs. La jeune fille s'applique à trier les bons et mauvais grains, avant de remplir son seau. "Quand c'est vraiment pas beau, on ne les prend pas, on sauve ce qui est bon", ajoute Lisa, casquette sur la tête, placée de l'autre côté.

Les vendanges dans le vignoble toulois. © Radio France - Julien Penot

Le viticulteur, Thomas Colson, reste tout de même positif pour ce millésime 2023 : "On part sur une bonne année, même si, on ne va pas se mentir, ce n'est pas comme 2022, où tous les raisins allaient dans le bac." Il y aura donc de la perte, autour de 10 à 15% estime le professionnel, qui se montre rassuré car cela aurait pu être pire, "au vu des conditions climatiques, surtout les 200mm de pluie qu'on a eu début aout, on s'en sort bien."

La qualité de la récolte doit beaucoup à cette vague de chaleur, aux températures caniculaires, qui s'est abattue à la fin du mois d'aout. De plus, le viticulteur a échappé à d'autres facteurs endogènes, comme le champignon mildiou et la sécheresse, qui auraient pu ternir ses résultats. Le domaine de l'Ambroisie va ainsi étaler ses vendanges pendant deux semaines, avec la production de 50 à 60.000 bouteilles de vin.