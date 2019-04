VIDÉO - Vignoble nantais : une nuit de gel et des pertes "catastrophiques"

Loire-Atlantique, France

Les vignerons sont encore sous le choc. Dans la nuit du mercredi 3 au jeudi 4 avril, une gelée a fait de lourds dégâts dans le vignoble nantais, même s'il est impossible pour le moment de chiffrer les pertes.

"Ça commence à faire beaucoup"

Si 2018 a été un millésime exceptionnel, 2016 et 2017 avait également été des récoltes fortement endommagées par des gelées d'avril. "Ça commence a faire beaucoup, beaucoup trop, souffle Jean-Pierre Guédon, propriétaire du domaine des hautes Noëlles à Saint-léger-les-vignes. On avait besoin de se refaire et l'année dernière avait été plutôt favorable pour nous, mais là, ça ruine tous nos espoirs."

Jean-Pierre Guédon espère qu'il n'y aura pas d'autre gelée au cours du mois d'avril. © Radio France - Paul Sertillanges

"Trois gelées d'avril dévastatrices en quatre ans, c'est inédit, affirme Nadège Brochard, conseillère viticole à la maison de l'agriculture, à Vertou.

Le grand désarroi d'une année comme cela, c'est que le vigneron va devoir travailler tout autant pour entretenir ses vignes, en ayant pas ou peu de récolte"

- Nadège Brochard, conseillère viticole

La température n'est descendue qu'à -1°C mais sur une période assez longue, ce qui expliquerait l'ampleur de la "catastrophe" selon Nadège Brochard. "On pense que c'est cela qui a fait le plus de dégâts, couplé à de fortes averses", ajoute-t-elle.