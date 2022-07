VIDÉOS - Ces agriculteurs landais qui arrosent leurs bêtes pour faire face à la canicule

Face à la vague de chaleur qui sévit dans les Landes cette semaine, les agriculteurs doivent arroser leurs bêtes pour ne pas les perdre. Brumisateurs, ventilateurs et même des jets d'eau sont utilisés pour rafraîchir vaches et volailles.

La canicule de 2003 a marqué ces agriculteurs du sud des Landes. Benoît Ducournau élève près de 160 vaches à Tilh et Pierre Dupèbe a plus de 10.000 volailles réparties dans quatre entrepôts à Gaujacq. Ils ont tous les deux eu de la casse lors de la vague de chaud qui a frappé tout le pays au début du siècle, alors il était hors de question de se laisser surprendre par celle qui touche actuellement les Landes et le Sud-Ouest. Pour cela, ils ont chacun leur méthode.

Ventilation, brumisation et arrosage

Benoît Ducournau a repris l'exploitation familiale en 2001, aux côtés de son frère aîné. Il était donc peu préparé quand la canicule de 2003 est arrivée. Désormais il a de la bouteille et surtout il s'est équipé : "J'ai acheté ces petits tuyaux pour faire une sorte de brumisateur au-dessus des vaches. Je les rentre vers 10h ici, sous l'eau qui est vaporisée, et dans l'après-midi, je les arrose au kärcher." Sur son kärcher, le jet est diffus et permet que la plupart des 160 vaches soient rafraîchies.

Je les arrose pendant un quart d'heure et je reviens toutes les 30 minutes car elles sont déjà sèches - Benoît Ducournau

Par ces temps de fortes chaleurs, il ne fait pratiquement que cela de son après-midi : "Je les arrose pendant un quart d'heure et je reviens toutes les 30 minutes car elles sont déjà sèches. Je vois que ça leur fait du bien. C'est comme nous, on aime bien être arrosés !" Pour repérer une vache qui est en surchauffe, il suffit de regarder sa cage thoracique : elle respire fort et très vite, elle s'allonge et tire la langue. "Dans les cas extrêmes où la ventilation ne suffit pas, on appelle le vétérinaire et il l'hydrate grâce à des perfusions", indique-t-il.

Benoît Ducournau caresse Milka, sa vache préférée, qui vient profiter de l'arrosage quotidien. © Radio France - Yvan Plantey

Vaporiser les volailles et la litière

A 10 minutes au nord, Pierre Dupèbe prend également soin de ses nombreuses volailles. Il a quatre entrepôts dont chacun a un système où les stores se baissent en fonction de la chaleur. Cet éleveur a beaucoup plus d'animaux à arroser donc ça devient une activité extrêmement chronophage : "Je fais le tour de mes quatre entrepôts, qui mesurent plus de 40 mètres de long en 15 minutes. Donc si vous faites le calcul, je ne ferais que ça de mon après-midi si ma femme ne m'aidait pas !" Il arrose à la fois les poules mais aussi la litière "car elle est très chaude donc c'est un autre moyen de les rafraîchir".

Pierre Dupebe arrose les 4.400 volailles qui sont dans cet entrepôt, situé à Gaujacq. © Radio France - Yvan Plantey

En fonction de la taille des volailles à élever, les périodes de fortes chaleurs peuvent donner un coup de pouce dans leur croissance. "Quand vous avez des poussins, c'est tout bénèf' ! Dans les premières semaines, il faut réguler la température du l'entrepôt à 35 degrés, donc c'est parfait. Là je suis plus embêté car mes poules vont partir ce dimanche et, à la fin du cycle, il faut redescendre à une vingtaine de degrés", détaille Pierre Dupèbe.