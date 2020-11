VIDEOS - Le ministre de l'Agriculture s'est rendu dans l'Eure pour parler circuits courts et plan de relance

Julien Denormandie a visité un élevage de chèvres et de vaches au Plessis-Hébert près de Vernon.

Le ministre de l'Agriculture était dans l'Eure ce vendredi. Julien Denormandie s'est entretenu avec des représentants locaux de la FDESA et des Jeunes Agriculteurs, puis il a visité un élevage de chèvres et de vaches au Plessis-Hébert près de Vernon, La chèvrerie d'Elise - GAEC des Sablons. Un déplacement sur le thème des circuits courts et du plan de relance.

Le ministre a évoqué le plan de relance de l'économie en pleine crise du coronavirus, 1,2 milliard d'euros pour le secteur agricole. L'Etat va notamment débloquer 50 millions d'euros pour la construction de légumeries et de conserveries, pour fournir aux cantines des légumes locaux, déjà épluchés et coupés.

Une exploitation qui fait vivre toute une famille © Radio France - Charlotte Coutard

La chèvrerie d'Elise - GAEC des Sablons est une exploitation d'une centaine de chèvres et d'une centaine de vaches laitières. Une exploitation qui fait vivre toute une famille qui vend ses produits en circuits courts.

