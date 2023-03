VIDEOS - Les porcs blancs de l'Ouest ont fait la réputation du jambon de Paris et des rillettes du Mans

Le porc blanc de l'ouest est une race rustique oubliée, " alors, on essaye de la faire redécouvrir ", sourit Thibaut Cochin, l'un des gérants de l'élevage Blancs de l'Ouest, à Ombrée-d'Anjou dans le Maine-et-Loire depuis 2019. En plus, cette race de cochon est à moitié mayennaise, "elle est issue d'un croisement entre le porc normand et le porc craonnais, qui ont peu à peu disparu" poursuit-il.

