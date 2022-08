Au Domaine de Villemont, à Mirebeau, les vendanges ont commencé très tôt cette année, le 29 août, avec une quinzaine de jours d'avance. A cause de la sécheresse dans la Vienne, les raisins sont déjà mûrs, mais plus petits.

Vienne : des vendanges précoces dans le Haut-Poitou à cause de la sécheresse

Le soleil se lève à peine sur ces 35 hectares de vignes, Rodolphe Bourdier conduit déjà sa machine "trieur embarqué" dans ses allées. En cette fin août, le viticulteur de la Vienne ramasse des raisins blancs, du Sauvignon. Plus besoin de sécateur et de saisonniers, seule sa machine suffit : "Elle permet de récupérer les baies, tous les déchets ou les feuilles sont directement évacués au sol". Le vigneron du Domaine de Villemont travaille de 3h à 10h, avant les grosses chaleurs. Les raisins sont ensuite déchargés des remorques, puis pressés, mis en cuve. Ensuite, il y a l'étape de décantation et de fermentation.

15 jours en avance

Rodolphe Bourdier croit en un très bon cru 2022, malgré la sécheresse et le gel. C'est d'ailleurs pour cela qu'il s'empresse de les récolter, pas une minute à perdre: "les raisins ne doivent ni prendre un goutte de pluie ni de soleil , ils vont pourrir sinon". Les vendanges devraient durer 10 jours.