Vienne et Deux-Sèvres : les agriculteurs bio attendent leurs aides

Une trentaine d'agriculteurs en Vienne et aussi en Deux-Sèvres ont manifesté hier matin pour réclamer le versement de leurs aides bio depuis près de 2 ans. Ils ont touché une partie de leurs subventions en 2015 mais depuis rien du tout. Du coup, la colère monte chez les exploitants.

Drapeaux ou fourche en main pour l'un d'entre eux, ils étaient une trentaine de manifestants hier matin au Téléport 1, près du Futuroscope à Chasseneuil-du-Poitou. Des agriculteurs en bio qui demandent le versement au plus vite des aides auxquelles ils ont droit pour leur filière. Une mobilisation organisée par l'association Vienne Agrobio qui compte une centaine d'adhérents pour quelque 300 exploitants en bio dans le département.

30 000 euros de moins dans les caisses de 2015 à 2016

Tous se sont regroupés devant les locaux de l'ASP (agence de services de paiement) en charge du versement d'aides agricoles. Aujourd'hui les professionnels s'estiment pénalisés par le non paiement de leurs subventions. Ils ont touché une partie de ces aides pour l'année 2015 mais rien pour 2016 et cela met leurs fermes en danger d'autant que les factures, elles continuent à tomber. Parmi, les manifestants, il y a notamment cette agricultrice de la Vienne, en bio depuis 10 ans, c'est l'incompréhension. "On remplit nos obligations pour nos dossiers en temps et en heure. On fait tout notre possible pour être dans les clous et on n'est pas entendu, pas reconnu surtout, et l'agriculture biologique aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a des discours, mais il n'y a rien de concret. A chaque fois, nous sommes les derniers indemnisés, alors que dans notre production, on a besoin de ces subventions pour maintenir nos productions, surtout ceux qui sont dans une démarche de conversion au bio". Et cette professionnelle d'expliquer qu'aujourd'hui il manque environ 30 000 euros de 2015 à 2016.

"On vit comment ?"

Un peu plus loin, un autre agriculteur enfonce le clou. C'est Dominique Pipet, éleveur d'une centaine de vaches limousines à Charroux dans le sud Vienne. Le bio, il s'y met il y a 2 ans, et cela concerne toute la partie alimentation de ses bêtes. Cela représente aujourd'hui plus de 50% de son exploitation. En deux ans (2015 et 2016), il aurait dû percevoir 60 000 euros sauf que le compte n'y est pas. "Sur ces 60 000 euros, on a perçu 14 400 euros en 2015 et il y a un mois, nous avons reçu 3600 euros (...). On vit comment ?". Cet agriculteur comme tant d'autres souhaite aujourd'hui une réaction rapide de l'Etat d'autant qu'en attendant les charges continuent de s'accumuler. Pour Mathieu Morin, président de l'association Vienne Agrobio, si "les choses ne bougent pas rapidement (...), la prochaine manifestation pourrait être plus soutenue".

Une délégation reçue à l'ASP

Suite à cette manifestion, une délégation a été reçue dans les locaux de l'ASP en présence d'une représentante de la Direction départementale des Territoires (DDT) et du directeur de l'ASP. Les agriculteurs présents ont demandé à avoir des dates précises de versement. Après l'entretien, Mathieu Morin de Vienne Agrobio affirme qu'ils ont été partiellement entendus sur cette exigence. Une réunion doit maintenant avoir lieu dans moins de 15 jours avec MSA, banques, DDT, ASP et la région Nouvelle Aquitaine pour évoquer de nouveau ce dossier.