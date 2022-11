Vienne : le protocole Clain sur les bassines est signé

Cinq jours après la violence manifestation anti-bassines à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, le protocole Clain, qui prévoit la construction de 30 bassines dans la Vienne - capables de stocker jusqu'à 8,9 millions de m3 d’eau - a été signé. Jean-Marie Girier, préfet de la Vienne, a réuni à la préfecture l'ensemble des acteurs favorables au projet, qui ont ratifié le document. Au total, parmi les 54 acteurs consultés depuis 2019, 41 ont validé le protocole. Six se sont abstenus, parmi lesquels la Communauté Urbaine de Grand Poitiers et la Chambre d'Agriculture de la Vienne. Sept ont refusé de signer le document, dont plusieurs communes, comme Vouillé ou Migné-Auxences, ainsi que les associations environnementales.

"C'est une première étape", estime le préfet, Jean-Marie Girier. "Depuis trois ans, l'Etat a porté une consultation avec près d'une soixante d'acteurs, qui ensemble ont débattu, négocié, discuté de ce protocole pour qu'il soit le plus résilient possible, le plus écologique possible et le plus adapté aux enjeux de souveraineté alimentaire", développe-t-il.

Quatre parlementaires sur six soutiennent le projet : les députés Sacha Houlié (Renaissance), Pascal Lecamp (MoDem), Nicolas Turquois (MoDem) et le sénateur Yves Bouloux (les Républicains). Présent, Pascal Lecamp salue sa dimension consensuelle : "Qui veut la guerre de l'eau ? Personne. Je pense qu'il est important qu'on se mette autour d'une table et que chacun fasse le minimum de conciliations nécessaires par rapport à ses propres enjeux, pour qu'on arrive ensemble à trouver un 'modus vivendi' qui nous emmène ensemble pour plusieurs décennies", déclare-t-il.

Le préfet de la Vienne, Jean-Marie Girier, et les acteurs clés du protocole Clain ont présenté son contenu avant de le signer. © Radio France - Juliette Geay

Pour le Rés'eau Clain et l'Association des Irrigants de la Vienne (ADIV), qui regroupent les 153 agriculteurs irrigants porteurs du projet de bassines, un grand pas a été réalisé. "Ca va être le départ d'une nouvelle aventure, la construction. En espérant que les opposants ne soient pas aussi virulents qu'à Sainte-Soline, parce que c'est la plus grande peur de nos adhérents", note Bertrand Lamarche, Président de Rés'eau Clain.

La phase opérationnelle va désormais commencer. Un comité de pilotage va être créé à la mi-novembre, pour dresser le "contrat territorial", plan d'action et de suivi de la construction des bassines. Un groupement d'intérêt public, réunissant de nombreux acteurs publics et privés de l'eau, va également voir le jour, pour contrôler le projet et les engagements des agriculteurs. Les résultats de l'étude hydrologie milieux usage climat (HMUC), attendus au premier trimestre 2023, seront pris en compte dans le protocole CLain. Les porteurs du projet de bassines espèrent voir le premier chantier débuter avant la fin 2023.

Quelques dizaines de manifestants devant la préfecture

Ce protocole ne fait toutefois pas l'unanimité, aucune association environnementale ne l'a signé. "Ma porte leur reste ouverte", insiste Jean-Marie Girier. Quelques dizaines de manifestants se sont rassemblés aux abord de la préfecture à partir de 18h. Des militants de la France Insoumise, des Jeunesses Communistes, de Greenpeace et de Bassines Non Merci 86. Parmi eux, Maxence, un pêcheur : "Je ne suis pas contre le protocole des bassines par principe, mais prendre de l'eau dans des nappes phréatiques dans des endroits où elles ne se remplissent plus depuis quatre ou cinq ans, c'est catastrophique. On est parti sur un système sans fin", lance-t-il, inquiet. Un important dispositif de CRS a été déployé, de 40 hommes.