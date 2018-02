Le coup de semonce des agriculteurs de la FDSEA du Cher et de l'Indre à Vierzon, vendredi soir : ils étaient quelques dizaines à mener une opération escargot sur l'Autoroute A71 pour demander à continuer de bénéficier des mesures pour les zones défavorisées.

Vierzon, France

Des agriculteurs berrichons qui avaient appris le matin même qu'ils ne bénéficieraient plus des aides pour les zones défavorisées. La nouvelle carte de ces aides doit être bouclée la semaine prochaine. La mobilisation des agriculteurs du côté de Toulouse leur a permis de réintégrer le dispositif, mais du coup d'autres régions en sortent pour compenser... Et cela les agriculteurs berrichons ne veulent pas en faire les frais.

Une petite mobilisation à Vierzon en attendant peut-être d'autres actions dès lundi © Radio France - Michel Benoit

Ces aides peuvent représenter des milliers d'euros pour chaque exploitation. Dans le département du Cher, 150 communes sur 266 concernées dans le dispositif en seraient exclues. Cette indemnité compensatoire au handicap naturel profite surtout aux jeunes agriculteurs puisqu'elle permet de multiplier par deux les aides à l'installation, également aux éleveurs, comme Maxime Pion, installé à Lacs, près de La Châtre dans l'Indre : "Ca me ramène à peu près _15.000 euros par an_. c'est l'équivalent d'un salaire sur l'année. Evidemment que ces aides sont justifiées. Elles compensent parce qu'on a des potentiels de terre qui sont moins forts." Une indemnité pour compenser des terres plus difficiles en fonction de leur pierrosité, du drainage qu'elles imposent, du relief ou des haies à entretenir : tout ce qui complique le travail...

Cette première action sur l'A71 à Vierzon n'est qu'un avertissement. © Radio France - Michel Benoit

Cette carte date de 1976. Il faut donc la revoir mais pour Arnaud Lespagnol, président de la FDSEA du Cher, ces handicaps à cultiver subsistent dans une large zone de la France : "Il faut bien comprendre que cette zone intermédiaire qui va de la Lorraine jusqu'en Charentes a toute sa place dans ce dispositif. Cette carte va permettre de flécher des financements importants pour ces régions sur plusieurs dizaines d'années. c'est un enjeu considérable. Ce que propose le ministère pour le Berry est _inacceptable._" En Berry, plus de 2.000 exploitations sont concernées par ces aides. Les agriculteurs comptent bien mobiliser à nouveau dès lundi pour peser sur le ministère puisque cette nouvelle carte des zones défavorisées doit être bouclée pour mi-février.