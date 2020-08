Vieux-Charmont : 250 kilos de poissons morts retirés à l'étang des Graviers

On le sait. La canicule provoque un manque d'oxygénation sur certains plans d'eau. C'est ce phénomène qui semble être à l'origine d'un véritable désastre sur l'étang des Graviers à Vieux-Charmont. Des centaines de poissons ont été retrouvés morts ou agonisant aux bords de l'eau ces trois derniers jours. Un garde-pêche a donné l'alerte en début de semaine.

Des carpes de 10 à 15 kilos et des silures d'1 mètre 30

Prés de 250 kilos d'espèces différentes dont une trentaine de carpes et des silures ont été ramassés ce mardi par la société de pêche locale. " C'était catastrophique. On avait des grosses carpes échoués sur le bord qui faisaient entre dix et quinze kilos pratiquement tout autour de l'étang. Il y avait aussi d'énormes silures, vingt à trente silures, de 1 mètre 20 à 1 mètre 30. On a retiré au moins 250 kilos de poissons morts. On a fait un gros trou avec un tractopelle et on les a déversé dans ce trou avant de le reboucher pour qu'il n'y est pas d'odeur", explique Guy Biganzoli, conseiller municipal à Vieux-Charmont et membre de l'association de pêche de la commune qui a participé à l'évacuation ce mardi.

Des analyses en cours

Des prélèvements ont été effectués dans l'eau et des analyses sont en cours. Les résultats sont attendus dans les prochains jours, rapporte la mairie de Vieux-Charmont. Une réunion est prévue ce mercredi sur place entre les responsables de la société de pêche et les élus municipaux.

La plupart des poissons gisaient au bord de l'étang des graviers - AAPMA Vieux-Charmont

Pour l'heure, aucune plainte n'a été déposée. Pour la société de pêche de Vieux-Charmont, ce sont les fortes chaleurs qui ont provoqué la mort des poissons à moins que les résultats d'analyse ne viennent prouver le contraire.

Des jets-ski pour brasser l'eau de l'étang

En attendant et pour éviter de nouveaux décès de poissons, des jets ski du club du club voisin de Brognard ont tourné plusieurs heures sur l'étang afin de brasser et oxygéner l'eau. " Ils font des allers retours sur notre étang, tournent et font des vagues. C'est pas mal. Ca apporte de l'oxygène dans l'eau. A chaque fois que nous avons des problèmes, ils nous aident. C'est très sympa de leur part", indique l'ému local Guy Biganzoli.