Vigilance maximale dans les vergers loirétains face aux gelées de printemps

Les trois premières nuits du mois d'avril sont rudes pour les arboriculteurs du Loiret. En alerte pour agir dès que le thermomètre descend en dessous du - 1 degré, les professionnels protègent leurs arbres autant que possible.

"Nous avons des thermomètres dans le verger, dès que le zéro est atteint, une alarme reliée à mon téléphone me réveille" explique Thierry Lanson, producteur de cerises, pommes et poires à Saint-Hilaire-Saint-Mesmin dans le Loiret.

Vers 9h du matin, Thierry Lanson vient vérifier que les fleurs sont bien intactes. © Radio France - Perrine ROGUET

A n'importe quelle heure de la nuit peut donc commencer le travail d'aspersion sur les arbres. Une technique que Thierry Lanson utilise sur la majeur partie de son exploitation : "quand l'eau se transforme en glace, elle libère des calories, qui viennent réchauffer le bourgeon" explique-t-il. En plus de cela, la couche de glace vient créer une couche de protection.

Un hiver pas assez froid

Si les températures négatives sont angoissantes en cette période de l'année, c'est surtout à cause de la douceur des mois précédents. "On n'est pas censé être en floraison" assure Thierry Lanson. Pourtant c'est déjà le cas pour les cerises et poires. La faute à un hiver qui n'a pas vraiment eu lieu.

L'an dernier, cet arboriculteur avait perdu les deux tiers de sa production de cerises. Pourtant, il l'assure, il fait partie des professionnels les mieux équipés, il peut protéger quasiment la totalité de ses 70 hectares de vergers.