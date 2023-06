Vignerons et arboriculteurs béarnais subissent la grêle et les attaques de mildiou

La météo de ces dernières semaines n'épargne pas les agriculteurs. Les fortes pluies mais aussi la grêle peut abîmer voire détruire leur production. Pour les petits producteurs, la peur est d'autant plus grande, car ils n'ont pas le budget pour se protéger. Acheter des filets anti-grêle n'est pas à la portée de tous. Christian Cabanot est producteur de pêches Roussanes à Lucq-de-Béarn, la semaine dernière sa parcelle a été grêlée. "Les orages sont de plus en plus forts et intenses. Il faut voir la semaine dernière ce que j'ai pris. Rien que l'eau, j'ai pris 200 millimètres en 15 jours même pas."

"30 ans que je suis vigneron ici et je n'ai jamais connu autant de mildiou"

Pour les vignerons c'est une autre peur. Celle du mildiou. Un champignon qui attaque les feuilles de vignes et qui peut considérablement réduire la récolte des agriculteurs. La météo de ces derniers jours favorise justement son développement : "Le mildiou, il aime la chaleur et l'humidité et c'est ce qu'on a ces jours-ci. Il fait 25 à 27 degrés puis 5 minutes plus tard, il pleut", explique Jean-Bernard Larrieu, vigneron au Clos Lapeyre à Jurançon.

A droite la feuille de vigne touchée par le mildiou, à gauche celle par la grêle © Radio France - Margaux Munoz

Le producteur est un habitué du champignon qui se fixe sur ses vignes chaque saison, mais autant de feuilles attaquées, c'est une première pour lui. "Moi ça fait plus de 30 ans que je suis vigneron ici et je n'ai jamais connu autant de mildiou."

Si une feuille est touchée par le mildiou alors les grains de raisin trop petits ne peuvent plus se développer © Radio France - Margaux Munoz

Et pour combattre le champignon il n'existe pas 1000 solutions. Les agriculteurs doivent forcément traiter. Pour Jean-Bernard Larrieu qui a fait le choix du bio, le mildiou c'est la double peine. Les produits minéraux qu'il utilise sont dits de contact, ils se posent sur la feuille mais ne pénètrent pas, "quand il pleut c'est lavé et le traitement tombe au sol", explique le vigneron*.* Il faut donc traiter deux fois plus qu'un autre agriculteur qui utilise des produits de synthèse qui pénètrent, eux, dans la feuille.

Texte : Margaux Munoz