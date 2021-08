Vignoble bordelais : après le gel et la grêle, le mildiou attaque les vignes

Après le gel et la grêle au printemps : le mildiou cet été ! C'est décidément une année difficile pour les viticulteurs. La météo humide couplée à quelques jours de beau temps a favorisé l'apparition du champignon dans les vignes du Bordelais, ces dernières semaines. Un mildiou particulièrement virulent cette année. "La dernière année qui aurait été aussi dure remonterait à 1956", selon Stéphane Gabard, président du syndicat des Bordeaux et Bordeaux supérieur. Il s'attend ainsi à une baisse de production au-delà de 30 à 40%. "C'est très hétérogène. Ça va d'une destruction totale de la récolte à ceux qui s'en sortent le mieux avec 5 à 10% de perte de la récolte."

Couplé au gel qui a fortement touché le vignoble bordelais au printemps, "on a des viticulteurs qui, malheureusement, récolteront sûrement rien cette année", selon Stéphane Gabard. Parmi ces viticulteurs particulièrement touchés par les intempéries, Loic Lafoi, en bio à Saint-Ciers-d'Abzac : "Clairement, on a eu des cumuls d'eau qui sont exceptionnels, explique-t-il. En trois semaines, on a eu un quart de la pluviométrie annuelle. Ce sont les conditions idéales pour le développement du champignon". Ses pertes se chiffrent à environ 50%, "en espérant qu'on ait une période sèche parce que la problématique suivante, ce sera le botrytis, la pourriture. On va tous être très vigilants".

Quel millésime ?

"Moins productif ne veut pas dire moins qualitatif, rappelle Stéphane Gabard. La qualité est plutôt réalisée sur les derniers mois de maturité. Donc, le mois d'août et le mois de septembre. On a eu ces dernières années de très belles arrière saisons. Un bel été indien est souvent signe d'une très bonne qualité. Donc, la qualité peut être encore au rendez-vous et on l'espère tous."