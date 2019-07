Vignoble de Gaillac : des pertes dans les parcelles les plus exposées à cause de la canicule

Quelques parcelles de Gaillac ont été grillées à cause de très fortes chaleurs. Des pertes de l’ordre de 5% dans les parcelles les plus touchées.

Gaillac, France

Le vignoble gaillacois, contrairement au Languedoc, avait pu éviter les dégâts de la première canicule fin juin. La deuxième vague de chaleur, au milieu de juillet, a été bien plus difficile à vivre. Certaines parcelles ont subi d’importantes grillures. Les raisins ont été littéralement grillés dans les vignes. Ils sont totalement secs et les grappes sont entrain de tomber. "Des pertes de l’ordre de 5% dans les vignes les plus touchées. Ce sont des dégâts modestes" tempère Cédric Carcenac président de la maison des vins de Gaillac , "mais des choses auxquelles nous ne sommes pas habitués à Gaillac. Heureusement, ça n’a pas été trop long. Ça s’est arrêté juste à temps."

Pas habituel à Gaillac

Quelques viticulteurs devraient faire des dossiers auprès de leurs assurances. Mais les indemnités ne démarrent qu’à partir de 20 ou 25 % de pertes.

La vigne a maintenant besoin d’eau pour continuer à se développer. "C’est maintenant que se fait le potentiel aromatique et le rendement du raisin." reprend le viticulteur. "Une nouvelle vague de chaleur serait en revanche dramatique."