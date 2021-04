Vignobles, betteraves et arbres fruitiers : les productions détruites par l'épisode de gel dans l'Yonne

L'Yonne n'avait pas connu un épisode de gel aussi violent depuis 1981. Les conséquences sont considérables pour les acteurs agricoles du département. Entre 80 % et 100 % des récoltes sont mortes. Tout le secteur est concerné, à la fois les arboriculteurs, les agriculteurs et les vignerons du département.

Il ne reste plus rien - Ludovic Barrat

Toutes les parcelles des vignes de Chablis ont été touchées. Sur les pieds de vigne, accrochés aux branches, il ne reste plus que quelques bourgeons séchés. Sur les 20 hectares du domaine Barrat, environ 80 % de la récolte est détruite, raconte Ludovic Barrat, vigneron. En cause, le changement de température brutale survenu en début de semaine : "On a eu de la neige, c'est resté pendant la nuit donc ça a gelé, les températures sont descendu jusqu’à moins six degrés, et le lendemain matin, on a eu du soleil, et ça a brûlé le reste des bourgeons", déplore le vigneron.

Sur les pieds de vignes du domaine Barrat, à Milly, 80 % des bourgeons sont brulés. © Radio France - Alia Doukali

Au pied de ses vignes, Ludovic Barrat fait l'état des lieux des bourgeons qu'il reste, après la vague de gel qui a frappé l'Yonne cette semaine. © Radio France - Alia Doukali

C'est horrible à voir et à vivre - Jean-François Bersan

Dans l'Auxerrois, le constat est similaire. A Saint-Bris, Jean-François Bersan, estime les pertes "entre 30 % et 100 %, en fonction de l'exposition des parcelles." Une situation qui l'inquiète pour l'avenir de sa profession : "On commence à avoir des soucis avec nos productions, si on n'arrive pas a ce que nos clients soient approvisionnés, on va perdre nos marchés", confie Jean-François Bersan.

Ça touche aussi l'arboriculture, on constate près de 100 % de pertes - Arnaud Delestre

Les vignerons ne sont pas les seuls concernés. En arboriculture, les cerisiers en fleur ont été quasiment tous détruits. Les pertes de récolte sont estimées à plus de 80 %. "On est dans une situation ou tout ce qui a été gelé aussi bien en viticulture qu'en arboriculture fera quasiment une année blanche", raconte Arnaud Delestre, agriculteur à Thury et président de la chambre d'agriculture de l'Yonne.

Dans le nord du département, les betteraves ont aussi été gravement touchées, avec des parcelles entièrement détruites. Près de 150 exploitants sont concernés. D'autres productions sont sous surveillance dans le département, comme le colza, les pois ou encore l'orge brassicole. Pour le moment, il est encore trop tôt pour voir les effets du gel.

L'Yonne n'est pas le seul département frappé par l'épisode de gel. Le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, a annoncé jeudi soir que le régime de calamité agricole va être activé. Un plan d'aide doit être mis en place.

