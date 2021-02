Vin de Bordeaux aromatisé au cannabis, une première en France

"On garde l'effet classique de l'alcool mais on rajoute l'effet relaxant, détente" a expliqué ce mercredi 24 février 2021 à l'AFP l'entrepreneur bordelais qui se lance dans l'association de vin de Bordeaux et de cannabis. C'est une première en France. Raphaël de Pablo utilise le CBD, molécule controversée mais légale issue du cannabis, pour fabriquer ce qu'il présente comme "un vin d'apéro festif". Ce Bordelais de 28 ans s'est associé à un œnologue pour réussir son "assemblage" et il utilise du chanvre cultivé dans le sud-est de la Gironde, sur une parcelle de dix hectares.

En France, la loi autorise uniquement la culture et la commercialisation des fibres et des graines de chanvre. L'exploitation des feuilles et des fleurs de la plante est interdite. Le jeune entrepreneur transfère donc sa récolte en Allemagne où un laboratoire assure l'extraction des molécules du CBD. Enfin, le produit final n'est pas juridiquement reconnu comme du vin mais comme une "boisson aromatisée à base de vin". Via une plateforme de financement participatif, les fabricants du Burdi W ont récolté près de 50.000 euros pour produire et commercialiser leur bouteille décorée d'une feuille de cannabis.

"Technique marketing pour appâter les jeunes"

Côté addictologues, on critique la "technique marketing" qui consiste à associer vin et cannabis "pour appâter les jeunes". Même si Raphaël de Pablo se réfère aux vertus thérapeutiques du cannabis, "le CBD est sans risque mais ce n'est pas le cas de l'alcool", prévient Jean-Michel Delille, directeur du Comité d'étude et d'information sur la drogue et les addictions de Bordeaux interrogé par l'AFP. La commercialisation du CBD en France fait polémique régulièrement même si de nombreux commerces se sont ouverts depuis quelques mois (400 boutiques en France selon le syndicat professionnel du chanvre).

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.