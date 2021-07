Vins de Bordeaux : les exportations repartent à la hausse, selon le CIVB

"Enfin nous avons de bonnes nouvelles" s'exclame Bernard Farges, le président du Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux (CIVB) à l'occasion d'une assemblée générale qui s'est tenue ce mardi à la Cité du vin de Bordeaux. Les chiffres des exportations repartent à la hausse, avec une croissance de 12% sur un an (1,89 million d'hectolitre expédié). Et cela concerne les vins de toutes les tranches de prix et toutes les destinations, selon le CIVB. Le niveau de 2018 a été retrouvé. Les volumes commercialisés connaissent également une progression en atteignant 4,24 millions d'hectolitres, soit une hausse de 13%.

C'est le résultat de la sortie de la crise sanitaire, mais également de la fin de la taxe Trump, en ce qui concerne les exportations. Pour les Etats-Unis, la croissance est de 21% sur l'année. "Le carnet de commandes est plein, il manque même des conteneurs pour livrer notre vin" se réjouit Bernard Farges. Cependant le président reste prudent. "Cette croissance exponentielle a lieu parce que nous avons connu une chute brutale", dans quelques mois les chiffres pourraient être différents, notamment s'il y avait une reprise de la crise sanitaire, puisque les résultats des commandes sont aussi liés à l'ouverture des restaurants. Mais pour l'instant, il n'y a aucun signe d'inversion de la courbe.

Les gelés du printemps

Pour autant, la récolte de cette année est pressentie comme "faible" selon Bernard Farges. Les épisodes de gelés d'avril dernier ont eu de lourdes conséquences sur certaines cultures.