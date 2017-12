Bordeaux, France

L'affaire avait fait du bruit dans le milieu viticole bordelais. Publiée le 23 novembre, l'enquête du magasine spécialisé Vitisphère révélait que 4 200 hectolitres de vin vendus en vrac du Languedoc auraient été revendus comme du Bordeaux à des négociants. Plusieurs appellations, telles que Bordeaux Supérieur, Pomerol, Margaux, Pauillac et Saint-Julien auraient été victimes de la fraude. Les faits se seraient produits entre 2012 et 2014, et auraient été commis par un négociant, qui, depuis a mis la clé sous la porte. Et c'est un contrôle des Douanes, en 2014, qui a déclenché une enquête, révélée il y a quelques semaines.

à lire Gironde : soupçons de fraude sur des AOC Bordeaux

Coïncidence, le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux (CIVB) convoquait son assemblée générale bi-annuelle ce lundi. Interpellé sur la question, son président Allan Sichel a décider de ne pas se précipiter. "Je n'ai pas plus d'information à ce sujet que celles qui sont parues dans la presse, tempère-t-il. Et nous n'allons pas porter plainte sur la foi de quelques rumeurs". Pour autant le préjudice subi par la marque Bordeaux est important, alors que le budget consacré au marketing et à la communication est important. Car les commentaires sur les réseaux sociaux n'ont pas hésité à tourner en dérision les vins de Bordeaux abusés.

Les réactions sous l'article publié sur Facebook par France Bleu. © Radio France - Capture d'écran Facebook

La confédération paysanne, elle, porte plainte

Si la plupart des viticulteurs et négociants adhérents au CIVB semblent partager la position de leur président, un syndicat, la Confédération paysanne n'a pas hésité à l'interpeller pendant l'assemblée générale. "Ne pas porter plainte, même contre X, envoie un mauvais message, affirme sa porte-parole Claire Laval. On a l'impression que frauder fait même partie des traditions. En 2005, même le président du CIVB, Christian Delpeuch, avait été condamné pour fraude, et il était resté en poste. Dans un communiqué, le syndicat, appelle les autres viticulteurs et négociants, et tous les défenseurs de la "viticulture bordelaise honnête" à se joindre à leur plainte.