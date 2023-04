Vin : les vignobles se multiplient en Normandie

Du haut de la colline du domaine de Saint-Expedit à Freneuse, en pleine vallée de Seine, Edouard Capron observe ses deux hectares de vignes en agriculture biologique, du pinot gris, du chenin et du pinot noir. En 2016, il passe de la partie commercialisation du vin à la vigne et fait partie aujourd'hui de la cinquantaine de vignerons normands.

ⓘ Publicité

Le Rouennnais choisit de s'installer dans sa région la Normandie. "J'aurais pu le faire dans une autre région, cela aurait été plus facile", dit-il en souriant. "Mais réaliser ce rêve dans ma région, avec de nombreuses possibilités et une page blanche, ça a été passionnant." Après plusieurs années de plantations expérimentales, il s'apprête à commercialiser ses premières bouteilles cet été.

En 2022, Edouard Capron fonde l'association des vignerons de Normandie qui compte aujourd'hui 47 membres dans les cinq départements de la région. Ils commencent à réfléchir à une reconnaissance de la particularité du vin normand, mais cela va prendre du temps "au moins ou 10 ans" avant d'aboutir.

Changement climatique et changement législatif

Une multiplication des vignes normandes qui s'explique par deux facteurs selon Jérôme Baudouin, rédacteur en chef de la Revue du Vin de France qui publie une enquête sur les "Vignobles émergents, le nouvel horizon du vin français". Le premier est le changement climatique. "Si dans les années 1960, il était impossible de faire mûrir du raisin pour qu'il ait un degrés de sucre suffisant pour en faire un vin digne de ce nom, aujourd'hui le climat en Normandie, permet de pouvoir produire du vin", explique-t-il.

L'assouplissement des règles de plantation de vignes en 2016 a également participé à l'émergence de vignes dans des régions qui n'étaient pas historiquement viticoles. Mais surtout, "le vin est aujourd'hui un produit culturel", il n'est plus alimentaire. "Il y a un côté esthétique", conclut le rédacteur en chef. De plus en plus de vignerons amateurs et professionnels se lancent dans la production de vin pour tenter l'expérience et se "faire plaisir".