Emmanuel Macron recevait un millier d'agriculteurs ce jeudi à l'Elysée. Interpellé par un viticulteur inquiet d'un éventuel durcissement de la loi Evin, il lui a répondu qu'il n'était pas question de la modifier, et qu'il ne fallait pas "emmerder les Français avec ça."

Emmanuel Macron, qui confie "boire du vin le midi et le soir", a annoncé jeudi que tant qu'il sera président, il n'y aurait pas "d'amendement pour durcir la loi Evin" restreignant la publicité pour les boissons alcoolisées.

"Je bois du vin le midi et le soir", confie Emmanuel Macron

"Moi, je bois du vin le midi et le soir. Je crois beaucoup à la formule de Georges Pompidou : "n'emmerdez pas les Français", a indiqué le chef de l'Etat à des journalistes de la presse régionale en marge de sa rencontre avec les agriculteurs. "Tant que je serai président, il n'y aura pas d'amendement pour durcir la loi Evin", a-t-il assuré.

Un peu plus tôt, il faisait la même réponse à un viticulteur qui s'inquiétait d'un éventuel durcissement de la loi Evin, et ajoutait : "J'ai été ministre de l'Économie, j'ai passé une loi où on a permis la publicité pour l'oenotourisme", comme le montre la vidéo tournée par Ouest-France.

Pour le Président, "quand la jeunesse se saoûle, ce n'est pas avec du vin"

"Il y a un fléau de santé publique quand la jeunesse se saoule à vitesse accélérée avec des alcools forts ou de la bière, mais ce n'est pas avec le vin", a ajouté Emmanuel Macron, qui inaugurera samedi le Salon de l'agriculture.

Macron le provincial

Lors de cette rencontre, Emmanuel Macron a également répondu aux critiques de Laurent Wauquiez, qui l'accuse de mépriser la province : "Je suis né à Amiens, et l'autre partie de ma famille était des Hautes-Pyrénées. Je suis très à l'aise dans cette France". "Je suis un provincial, je suis monté à Paris à 16 ans. Je ne considère pas qu'il y aurait une France des villes et une France des champs, même s'il y a un rapport au temps qui n'est peut-être pas le même", a glissé le Président.