Vin: récolte en baisse de 10 à 15% dans l'Hérault

Selon le service statistiques du ministère de l'Agriculture la production de vin pourrait s'établir en 2017 à un peu plus de 4 millions d'hectolitres dans l'Hérault, 37 millions d'hectolitres au niveau national soit le niveau le plus bas depuis 1945. En cause le gel et les fortes chaleurs.

La production de vin en France pourrait s'établir cette année à 37,2 millions d'hectolitres soit un niveau inférieur de 18% à celui de 2016 et de 17% à celui de la moyenne des cinq dernières années. Ce qui constituerait la plus petite récolte connue dans le pays depuis l'après guerre.

Dans l'Hérault , les prévisions sont de l'ordre de quatre millions d'hectolitres soit 10 à 15 % inférieur à l'année 2016. En cause, les gelées et les fortes chaleurs de l'été. "Aucunes précipitations significatives depuis deux mois , résultat le poids des baies est très faible" constate Jérôme Despey viticulteur et président de la chambre d'agriculture de l'Hérault.

Selon Jérôme Despey, le gel et la chaleur expliquent cette faible production Copier

Il se dit par contre inquiet pour l'impact sur le chiffre d'affaires et la trésorerie des vignerons qui vont faire de petites récoltes, et espère voir les prix du vin remonter.

Jérôme Despey tient à rassurer sur d'éventuelles difficultés d'approvisionnement car "les caves sont pleines de vins pas encore vendus de l'année dernière"

illustration © Maxppp -

La qualité est au rendez-vous

La bonne nouvelle c'est que la qualité de ce millésime s'annonce elle aussi exceptionnelle. "Du fait de la bonne maturité du raisin et du bon état sanitaire, 2017 devrait être un grand millésime" se réjouit Mr Despey.