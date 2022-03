Vingt-quatre communes du Valenciennois placées sous surveillance après la détection d'un cas de grippe aviaire

L'ensemble de l'étang du vignoble, à Valenciennes, ainsi que vingt-quatre communes du Valenciennois dans le Nord sont placées sous surveillance dans le cadre d'une Zone de Contrôle Temporaire (ZCT), suite à la découverte, lundi 7 mars, d'un cas de grippe aviaire sur une oie retrouvée morte à l'étang du vignoble. Sur la zone concernée, des mesures de confinement des volailles s'appliquent.

Vingt-quatre communes concernées par le confinement des volailles

Afin d'empêcher la diffusion du virus de l'influenza aviaire, la zone de contrôle et de surveillance s'applique aux zones suivantes : l’ensemble de l’étang du vignoble situé à Valenciennes ainsi que les communes d’Anzin, Artres, Aubry-du-Hainaut, Aulnoy-lez-Valenciennes, Bellaing, Beuvrages, Bruay-sur-L’Escaut, Famars, Hérin, La Sentinelle, Maing, Marly, Oisy, Petite-Forêt, Préseau, Prouvy, Raismes, Rouvignies, Saint-Saulve, Saultain, Thiant, Trith-Saint-Léger, Valenciennes, Wavrechain-sous-Denain.

Il est spécifiquement demandé de ne pas s’approcher ni nourrir les oiseaux sauvages et plus particulièrement sur l’étang du vignoble à Valenciennes. L’ensemble du public doit éviter de fréquenter les zones humides (bords des étangs, des mares et des rivières) où stationnent les oiseaux sauvages, y compris en leur absence, du fait de la possible présence de virus dans les fientes et les sols souillés.

Sur ces communes, toutes les volailles, y compris les volailles de basses-cours, doivent être maintenus en permanence à l’intérieur de bâtiments ou sous filet. Aucune volaille vivante et aucun oiseau captif ne doit sortir des exploitations, commerciales ou non commerciales. Des dérogations seront possibles, après accord de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) du Nord, principalement dans le cadre d’un transfert direct vers un établissement d’abattage. La DPPP va organiser des visites vétérinaires de contrôle afin de vérifier les mesures de mises à l'abri et de sécurité. La zone de surveillance et ces mesures pourront être levées au bout de 21 jours, si aucun signe évocateur d’influenza aviaire n’est décelé dans les exploitations et si aucun nouveau cas ne survient dans la faune sauvage.