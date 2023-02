Vins de Bordeaux : "Le ministre a pris conscience de la gravité de la situation"

Stéphane Héraud était ce lundi l'un des représentants des vins de Bordeaux lors de la rencontre du monde viti-vinicole à Paris avec Marc Fesneau, le ministre de l'agriculture. Il est le président de la plus grande cave coopérative de Gironde, les Vignerons de Tutiac, basée à Marcillac en Haute-Gironde, qui rassemble 450 vignerons. Au lendemain de l'entrevue, Stéphane Héraud a fait le point sur France Bleu Gironde sur les principales annonces effectuées... ou à venir.

"On a senti un ministre qui a pris conscience de la gravité de la situation bordelaise mais aussi nationale, explique-t-il. La crise est d'une ampleur que l'on n'avait pas vu depuis longtemps". L'annonce de 160 millions d'euros débloqués pour distiller le vin en surproduction est une première réponse. "C'est catastrophique pour un viticulteur de détruire sa production, affirme Stéphane Héraud. Et ce n'est pas une solution financière intéressante puisque le vin est acheté par les distilleries en-dessous des coûts de production".

Rendez-vous au Salon de l'agriculture

A Bordeaux, les viticulteurs réclament depuis plusieurs semaines des primes à l'arrachage. "C'est interdit par la commission européenne depuis 2009, précise le président des Vignerons de Tutiac. Mais une vigne non cultivée et donc non-traitée contre la flavescence dorée par exemple peut contaminer l'ensemble du vignoble bordelais. On a demandé au ministre de mettre en place des aides pour éviter ces contaminations et arracher la vigne pour faire une autre production". Marc Fesneau a promis d'étudier la question. Des réponses sont attendues d'ici la fin février lors de Vinexpo-Wine Paris du 13 au 15 février ou plus certainement lors du Salon de l'agriculture à partir du 25 février. Le ministre a donné rendez-vous aux vignerons bordelais lors de ces deux événements parisiens.