Vins de Bourgogne : la gamme Cerço va relancer la consigne sur certaines bouteilles en 2023

C'est à la fois une belle et prometteuse initiative dans laquelle se sont lancées les caves coopératives des Terres Secrètes à Prissé (71) et de Nuiton Beaunoy à Beaune (21). Avec la gamme Cerço, les viticulteurs veulent montrer qu'on peut produire et vendre du bon vin tout en réduisant au maximum son impact sur l'environnement. Cette union de viticulteurs va même passer à la vitesse supérieure dès le printemps prochain en incitant ses consommateurs à ramener les bouteilles puisqu'elles seront consignées. C'est inédit pour des vins de Bourgogne. Entretien avec Charles Lamboley, le directeur marketing de la cave des Terres Secrètes.

France Bleu Bourgogne : La gamme Cerço, qu'est ce que c'est ?

Charles Lamboley : Cerço, c'est une gamme de vins de Bourgogne, cinq appellations régionales et villages, qui se veut éco conçue et collaborative. Ce sont des vins en conversion vers l'agriculture biologique puisqu'avant d'être certifiés en agriculture biologique, il y a trois années de conversion. On est sur les dernières années avant d'être officiellement certifié. C'est aussi un travail qui a porté à la fois sur le verre, sur le bouchon et sur l'étiquette car on a choisi, avec le groupe de salariés qui a travaillé sur ce projet, de s'intéresser à tous les éléments du packaging. Donc effectivement, sur l'ensemble de la bouteille et même le carton qui permet de transporter ces bouteilles, tout comme sur l'élément symbolique qu'est la capsule du sur-bouchage

On va parler du verre. Quelle est la différence avec les bouteilles traditionnelles ?

On est sur un verre allégé. Sur une bouteille qui pèse 395 grammes, donc en moyenne, 20 % plus faible qu'une bouteille standard de vins de Bourgogne, et déjà un verre 100% recyclé. La spécificité, c'est en effet qu'on est sur un produit composé à 78 % de calcins, des éléments liés au recyclage du verre, donc on est déjà sur un haut taux de recyclage par rapport à une bouteille traditionnelle.

Au niveau des coûts, quel est l'impact ? Est ce que c'est plus cher ce type de bouteilles ?

On a subi depuis 18 mois maintenant une forte hausse des matières sèches, notamment du verre. Donc il y a effectivement un surcoût un petit peu plus important par rapport à une bouteille traditionnelle sur le verre. Mais l'idée sur cette gamme, c'est d'abord de valoriser le travail de nos vignerons, de nos adhérents coopérateurs. Donc, ce sont des vignerons qui sont engagés en agriculture biologique un petit peu plus cher en termes de process. On valorise ce travail de nos adhérents et on essaye au maximum de ne pas impacter le prix de vente par rapport au coût des matières sèches.

C'est un choix qui a été salué puisque vous avez reçu un prix de l'écoconception. C'est une fierté et une belle reconnaissance pour vous ?

Bien sûr, c'est une fierté pour tous les salariés qui ont travaillé sur ce projet, qui se sont engagés dès 2019 dans ce formidable travail collaboratif. Une fierté aussi pour nos vignerons puisque c'est aussi leur travail qui est dans la bouteille. Donc oui, c'est une fierté pour l'ensemble des caves et de nos adhérents.

A propos d'adhérents, vous comptez séduire d'autres viticulteurs bourguignons ou même d'ailleurs pour rejoindre cette gamme Cerço ?

Le point de départ du travail de cette gamme, c'était de pouvoir la décliner sur d'autres cuvées et de dire qu'on peut faire changer les choses et faire évoluer nos pratiques, donc, tant les pratiques marketing, de conception de nos cuvées que la partie viticulture. Donc effectivement, les bons résultats et la bonne communication positive qui est faite sur cette gamme encourage aussi certains de nos adhérents à passer en agriculture biologique. Après, effectivement, on essaye aussi d'être séduisants vis à vis d'autres adhérents qui souhaiteraient venir dans nos structures coopératives.

Où peut t'on trouver cette gamme Cerço ?

Elle est disponible dans nos caveaux de vente, donc le Caveau des vignerons "des terres secrètes" à Prissé dans le Mâconnais et le caveau de ventes de Nuiton Beaunoy à Beaune. Et puis ensuite, on va la retrouver chez des cavistes et en restauration. La gamme est aussi disponible au niveau national chez à peu près 600 cavistes sur le territoire français.

Pas d'export pour l'instant ?

Il y a un petit peu d'export, notamment sur les marchés qui sont assez avancés sur les notions d'écoconception et d'éco-responsabilité, je pense notamment aux marchés scandinaves. On commence à développer l'export, mais ça prend toujours un petit peu plus de temps. En tout cas, sur le marché domestique français, la gamme est bien distribuée et elle continue de se développer.

Quels sont vos souhaits pour 2023 ?

On souhaite d'abord faire une belle récolte, car c'est important pour la santé de nos structures et de nos adhérents. On espère aussi que le marchés des vins de Bourgogne se porte bien. On est sur un développement sur la gamme Cerçot pour 2023 avec le passage à une bouteille ré employable. C'est un acte fort et symbolique puisqu'on va inciter nos consommateurs à ramener les bouteilles qui seront consignées. Ce sont d'ailleurs les premiers vins de Bourgogne à être consignés qu'on va lancer en 2023 sur la gamme.