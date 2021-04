Vins de la vallée du Rhône : malgré les bouleversements de 2020, les ventes restent satisfaisantes

Le millésime 2020 est l'un des plus précoces de ces dix dernières années dans la vallée du Rhône : malgré les contraintes de l'année, Inter Rhône (Interprofession des vins AOC Côtes du Rhône et Vallée du Rhône) se veut rassurante : la qualité du vin est belle, et les ventes relativement stables. Pour autant, la liste des bouleversements était longue. Les viticulteurs rhodaniens doivent mettre en place des stratégies dans les mois qui viennent pour pérenniser cette stabilité, alors que l'épisode du gel d'avril fortement perturbé la profession.

Miser sur l'été pour renflouer les caisses

Depuis la taxe Trump, les exports vers les Etats-Unis ont chuté de près de - 20% : avec le Covid-19, les envois vers la Chine opèrent également une chute libre, estimée à - 35%. Pourtant, le président d'Inter Rhône Philippe Pellaton croit en une reprise avec l'été, et le retour des événements festifs. "Je veux croire en une reprise forte, voire violente ! L'an dernier, le retour des restaurants, terrasses, mariages [...] nous on fait faire de très bons chiffres. Je pense que cet été, les Français consommeront en France, et auront à cœur de consommer du bon vin."

Diversifier les couleurs

"Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier dit-on ? Nous... nous ne voulons plus mettre les mêmes couleurs dans notre verre à vin!" rit Philippe Pellaton. Autour du Rhône, 76% des exploitants produisent du vin rouge : pourtant, la consommation de vin rouge des français chute de près de 7%. Dans les mois à venir, l'Inter Rhône entend miser sur les rosés et blancs, pour lesquels la vallée du Rhône est déjà 3e région productrice.

Privilégier le stockage pour prémunir du gel

Depuis 5 ans, la météo détruit 10 à 15% du potentiel de récolte des fruits dans la Région : face à des bouleversements climatiques de plus en plus fréquents, Inter Rhône préconise l'assurance, et le stockage systématique du vin durant les bonnes années. "Cet outil s'appelle le VCI : ils nous permet de stocker un pourcentage de la récolte, afin de pouvoir vendre si jamais le climat détruit une nouvelle récolte" précise le président d'Inter Rhône.

Aujourd'hui, le stockage est estimé à 15 mois d'avance : pour autant, il ne faudrait pas vivre trop longtemps sur les hectolitres mis de côté. "Il y a déjà une belle pression sur la saison 2022" ajoute Philippe Pellaton.