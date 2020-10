Vins de Loire : une récolte 2020 de qualité

Avec un climat favorable et une demande toujours forte, les récoltes pour l'année 2020 sont bonnes. Même si de nombreuses vendanges ont été précoces, le millésime est de qualité avec une large palette de vins et des rendements satisfaisants.

Les vendanges se terminent en Indre-et-Loire, et plus généralement en Val-de-Loire, l'heure de tirer un bilan de cette année 2020. Avec une météo favorable, notamment avec les pluies de fin août, les récoltes sont de qualité et les volumes retrouvent des niveaux normaux par rapport à 2019. De plus, cette année, les vendanges se font faites de manière précoce, avec jusqu'à deux semaines d'avance. Le très joli millésime promet une large palette de vin.

Pour Jean-Martin Dutour, président d'Interloire, l'Interprofession des Vins du Val de Loire, le climat a joué un grand rôle : "Avec les fortes chaleurs, l'année a été très en avance. Les vendanges ont donc commencé exceptionnellement tôt. Ces vendanges ont été longues mais on a pu rentrer du raisin de très grande qualité". Les volumes sont de retour à la normal, largement de quoi fournir les marchés et les nombreux clients.

Un très bon été qui ne compense tout de même pas les pertes liées au confinement

Commercialement, l'été a été très bon, notamment aux mois de juin et juillet. Néanmoins, pas de quoi compenser les pertes liées au confinement : "L'été s'est bien passé, on a vendu beaucoup de vin aux personnes qui visitaient la région. Mais ça n'a pas compensé les difficiles mois de mars et avril." Niveau exportation, le Val-de-Loire se porte bien. La région est dynamique à l'export, notamment vers les Etats-Unis. "L'export a un peu progressé cet été, constate Jean-Martin Dutour. Cela veut dire que sans le confinement, on aurait beaucoup progressé..."