Vins taxé à 25% par les USA : cette fois-ci les viticulteurs vont bien trinquer

Le vin de Condrieu, et les autres, bientôt taxés 25% de plus par les USA ?

Les viticulteurs pensaient être sortis d'affaire : en aout dernier Donald Trump était revenu sur ses menaces de taxation du vin français au terme du G7 de Biarritz et d'un entretien avec Emmanuel Macron. Mais les États-Unis vont finalement bien s'en prendre à l'un des produits phares de la France à l'étranger. L'Organisation Mondiale du Commerce a jugé qu'Airbus avait bénéficié de subventions indues en Europe. En réponse la Maison Blanche a annoncé de lourdes sanctions. Le vin est notamment visé. Il sera frappé d'un droit de douane supplémentaire de 25% qui change totalement la donne pour viticulteurs exportateurs.

François Villard, viticulteur à St-Michel sur Rhône, dans le Pilat : "Des commandes vont diminuer ou être annulées et impacter notre chiffre d'affaire. Certains vins ne seront pas touchés, les plus haut de gamme comme les Condrieu ou les Côte-Rôtie. Ils sont principalement cosommés par des connaisseurs qui ont l'habitude de les acheter relativement chers. Pour les vins d'entrée de gamme ça peut être plus compliqué car on peut sortir d'un créneau précis comme celui du vin au verre dans les restaurants. On peut-être éjecté du marché."

Thierry Farjon, président de "La Loire aux 3 vignobles" : "25% c'est énorme. Ca va poser de gros problèmes sur certains marchés. Certains clients ne recommanderont pas en France, c'est certains. Des vignerons vont se retrouver à 15, 20 ou 30% de ses bouteilles sans marché. On n'a aucun recours à part diminuer notre prix de vente qui est déjà très tendu."