PHOTOS Visan produit du vin Côtes-du-Rhône casher

Plusieurs caves des Côtes-du-Rhône font déjà du vin casher en Vaucluse mais à Visan, c'est la première fois qu'un viticulteur réserve la moitié de son vin rouge pour des amateurs juifs.

Le même vin mais fait par des juifs respectueux des règles

Faire du vin casher, c'est d'abord faire du vin : "tu vas assembler les jus de gouttes et les presses? On pourra remplir la cuve à 150 ?" David Sananes discute avec le maître de chai, comme n'importe quel viticulteur mais David Sananes est l'indispensable délégué rabbinique pour la fabrication du vin casher. Pas besoin d'être juif pour couper le raisin mais dans la cave, seuls les juifs peuvent vinifier. David Sananes insiste "un juif qui ne pratique pas toute la religion, qui ne fait pas shabath, il n'a pas le droit de toucher au vin. Au niveau technique, c'est le même vin. C'est nous, les délégués rabbiniques, qui faisons les manipulations mais le vin est identique".

Cashérisation des cuves de vin avec de l'eau

Dans la cave du domaine de Coste Chaude sur les hauteurs de Visan, il faut quand même réserver des cuves. L'assistant du rabbin a procédé à la cashérisation des cuves : "on remplit d'eau la cuve à ras bord et on laisse reposer 24 heures. On le fait trois fois". La moitié des 23 hectares de Visan Village seront transformés en vin casher. Vincent Tramier l'a fait à la demande d'amis juifs et en hommage à son grand père, Elie Tramier, bâtonnier des avocats à Avignon en 1942. L'aïeul du vigneron était souvent dans le bureaux nazis pour défendre ses confrères juifs, son nom sera bientôt sur la bouteille casher.

Scellés en hébreu sur les vannes des cuves

Vincent Tramier rappelle qu'il n'y a "pas d'obligations d'être juif pour produire du vin casher. Il faut seulement respecter les règles juives, celles de la cacherout". Le viticulteurs montre les deux premières cuves de sa cave : "vous voyez, il a des scellés, du scotch avec la signature en hébreu avec les initiales des délégués rabbiniques. Je n'ai pas le doit d'y toucher". C'est d'ailleurs la première chose que regarde David : "là, c'est parfait. Je vérifie aussi que la pompe n'a pas servi pour d'autres vins".

Kippa dans la cave mais pas de Chateauneuf-du-Rabbin

La pompe se met en route, comme dans une cave traditionnelle. Il y a quand même une différence : elle est sur la tête du vinificateur. David passe la main sur sa kippa : "ça, ça change! Il y a peu de vignerons qui ont la kippa sur la tête ! Parfois on met une casquette... " Vincent Tramier veut exporter aux Etat unis une partie de son vin casher car il "y a très peu de Côtes-du-Rhône bio en casher". David Sananes note que le casher est de plus en plus tendance. Dans un large sourire, David explique qu'on trouve "même du Chateauneuf-du-Pape casher. On a fait une demande pour l'appeler Chateauneuf-du-Rabbin, c'est pas passé !"

Le vin casher est surtout consommé pour les fêtes de Pâques mais aussi utilisé pour les bénédictions de mariage ou de circoncision.

David Sananes s'assure que la cacherout est respectée dans la cave à Visan © Radio France - Philippe Paupert

L'assistant rabbinique applique les règles juives pour produire du vin casher à Visan © Radio France - Philippe Paupert

Vincent Tramier produit du vin casher pour le partager avec ds amis juifs © Radio France - Philippe Paupert