Visite du secrétaire d'Etat chargé de la Mer en Vendée : "Qu'on n'oppose pas écologie et pêcheurs"

C'est un mouvement inédit dans le monde de la pêche, des pêcheurs aux poissonniers en passant par les criées. Toute la filière s'est mise à l'arrêt cette fin de semaine . Les professionnels fustigent la décision européenne d'interdire la pêche de fond dans les aires marines protégées d'ici à 2030. Ils dénoncent aussi le choix du Conseil d'État imposant d'ici à six mois l a fermeture de certaines zones de pêche en Atlantique afin de préserver les dauphins dont les échouages se sont multipliés cet hiver.

Ce jeudi, le secrétaire d'État chargé de la Mer, Hervé Berville était en Vendée aux Sables d'Olonne, puis à Saint-Gilles- Croix-de-Vie, pour rencontrer des représentants de la filière. Il a promis de les soutenir en obtenant une révision des décisions annoncées. Pendant la réunion, une cinquantaine de pêcheurs venus notamment de Vendée, de Loire-Atlantique et Charente-Maritime, attendaient à l'extérieur.

La ville de la Turballe affiche son soutien aux pêcheurs - ville

La ville des Sables d'Olonne affiche son soutien aux marins pêcheurs © Radio France - Yves-René Tapon

"On continuerait d'importer du poisson alors qu'on a des pêcheurs qui ont démontré qu'on peut faire le travail ?" Hervé Berville

"Il n'y a pas d'un côté l'écologie et de l'autre les mauvais pêcheurs, a insisté Hervé Berville, quand on voit la manière dont les pêcheurs protègent la ressource sur nos littoraux, on voit bien les efforts qui ont été faits, car ils savent très bien que s'il n'y a plus de ressource, il n'y a plus de pêcheurs". Quant à la mesure exigée par le Conseil d'État pour protéger les dauphins, le secrétaire d'État assure travailler sérieusement avec "les propositions faites par les pêcheurs".

"Il faut un arbitrage politique au plus haut niveau", José Jouneau

"On a tendance à faire confiance à notre ministre, réagit le président du comité régional des pêches des Pays de la Loire José Jouneau, est-ce qu'on soutient notre filière ou est-ce qu'on l'abandonne ? C'est ce qui s'appelle la souveraineté. Que la France assume sa place vis-à-vis de la Commission européenne".

"Dans la région, on a une pêche qualitative"

"J'observe une mobilisation importante", constate Laurent Nicolle, directeur des criées du Croisic et de La Turballe. "On espère que les mesures annoncées vont pouvoir être corrigées, car on craint vraiment pour nos infrastructures. Dans la région, on a une pêche qualitative, des bateaux qui vont pêcher relativement près de la côte donc avec un impact environnemental réduit et une belle valorisation de nos produits. C'est important de mettre cela en avant vis-à-vis des consommateurs, sur leurs attentes de consommer local". Le secrétaire d'Etat à la Mer sera la semaine prochaine à Bruxelles pour négocier avec la Commission européenne.

Les navires de pêche comme aux Sables d'Olonne affichent leur colère © Radio France - Yves-René Tapon

