C'est l'un des plus gros investissements en France, depuis plusieurs années, pour un vigneron indépendant. Le domaine Rolly Gassmann va ouvrir d'ici la fin de l'année, un caveau panoramique XXL . 15.000 mètres carrés sur six niveaux. Ce vaste chantier a débuté en été 2016.

C'est un énorme chantier qui a débuté le 17 août 2016 à Rorschwihr, près de Ribeauvillé. Le domaine Rolly Gassmann, très réputé pour les vins, construit un caveau panoramique de 15.000 mètres carrés, sur six niveaux.

Il offrira, au sommet du bâtiment, dans la salle de dégustation, une vue imprenable à 180 degrés sur le vignoble. Un investissement d'une vie pour Pierre Gassmann, qui est à la tête du domaine.

Le projet de toute une vie qui engage fortement le domaine Rolly Gassmann

"C'est le regroupement de 7 sites qui étaient dispersés sur le village de 400 habitants. C'est un investissement qui représente 10 fois notre chiffre d'affaire annuel " souligne Pierre Gassmann. Ce qui représente près de 10 millions d'euros selon nos calculs.

Dans ce caveau, en plein coeur du village, seront regroupés la réception des vendanges, la vinification, la mise en bouteille, l'étiquetage et le stockage des bouteilles. Il y en a un million, 3 000 mètres carrés y sont consacrés. Sans oublier la salle de dégustation, au sommet du bâtiment, toute en verre, elle offrira aux visiteurs un superbe point de vue sur le vignoble à 180 degrés.

Une nouvelle dimension pour le domaine Rolly Gassmann

Ce nouveau caveau permettra au domaine d'entrer dans une nouvelle dimension. Finie la cave sombre installée depuis 1976. La dégustation se fera avec la vue panoramique.

Pendant les deux ans et demi de travaux, ce sont tous les jours une trentaine d'ouvriers qui travaillent sur le chantier. Toutes les entreprises sont locales, il y a des entreprises de terrassement, de gros oeuvre, d'électricité. Elles sont près d'une dizaine.

Début de chantier difficile

Au début le chantier a fait grincer des dents à Rorschwihr, à cause des allées et venues des camions, très salissants à cause du transport de la terre. Il a fallu creuser jusqu'à 28 mètres de profondeur. Mais après cette levée de bouclier, tout est rentré dans l'ordre Les remarques ont été écoutées et les nuisances corrigées.

Un chantier suivi dans le monde entier, jusqu'aux Etats-Unis

Sur sa page facebook , Pierre Gassmann fait régulièrement le point en photos sur l'avancée du chantier. Beaucoup de curieux viennent le voir régulièrement à Rorschwihr. Ses photos sont remarquées partout dans le monde, jusqu'aux Etats-Unis.

"Le plus fou que j'ai eu, c'est un vigneron venu des Etats-Unis, il a vu le chantier sur notre page . Il a fait un aller-retour pour venir voir. Il est resté seulement 15 minutes, juste pour voir un trou, puisqu'on venait de commencer," sourit Pierre Gassmann.

La belle surprise du moment c'est que le chantier ne prend pas trop de retard. Le caveau panoramique devrait ouvrir au mois de décembre. Il reste deux étages et demi à construire.

