Colmar, France

Les vins d'Alsace vont se doter dans les semaines qui viennent d'un nouveau logo. L'objectif de cette nouvelle orientation, accompagnée par le CIVA, le Conseil Inter-Professionnel des Vins d'Alsace et les vignerons, c'est de valoriser les vins, de mieux les distinguer sur le marché, parmi les nombreux blancs qui existent déjà.

Une nouvelle conquête pour vins d'Alsace

Le logo sera également sur toutes les campagnes publicitaires des vins d'Alsace, ce sera l'occasion pour les professionnels de mettre en avant leurs produits. Ce logo sera présenté les 11 et 12 juin, au prestigieux salon Millésimes Alsace à Colmar.

Cette démarche a été menée conjointement avec le professionnels. Tout le monde semble unanime pour saluer cette initiative. Elle a été lancée en 2016, elle figure dans un programme global de valorisation des vins d'Alsace entre 2016 et 2019.

"C'est le logo, plus les outils qui seront mis autour, qui permettront de faire progresser le vin d'Alsace. Il faut apporter une image plus élitiste et que le consommateur soit plus fier et qu'il se dise : le meilleur vin blanc du monde c'est un Alsace," Pierre Bernhard, le président des vignerons indépendants.

Valoriser les vins, c'est mieux séduire les consommateurs et donc de meilleures ventes. L'enjeu est taille : il y a plus de 4.000 exploitations viticoles en Alsace. Au départ, ce logo devait-être présenté en mars, au salon ProWein de Düsseldorf, mais finalement le CIVA a repoussé la présentation au mois de juin.

C'est un logo qui sera repris dans toutes les campagnes professionnelles que le vin d'Alsace va promouvoir à travers le monde. Notre ambition est que l'ensemble des domaines viticoles se l'approprient pour avoir une seule et unique voix, un seul et unique porte-drapeau," Gilles Neusche le directeur du CIVA