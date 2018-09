Scherwiller, France

Alors que les vendanges battent leur plein en Alsace, la relève est aussi au travail, ils sont aussi dans le vignoble !

Depuis deux ans, une centaine de jeunes trentenaires ont pris les rênes des domaines familiaux. Comme leurs aînés, ils se lancent dans la fabrication et commercialisation du vin.

Un souffle nouveau en Alsace

Cette nouvelle génération qui pousse a voyagé, elle se veut aussi plus proche de l'environnement, elle n'est pas aussi dans le produire à tout prix. Elle peut même aussi monter les prix pour valoriser les bouteilles.

Ces jeunes sont aussi très présents sur les réseaux sociaux. Sans oublier ce que les anciens ont fait, cela crée une diversité dans le vignoble.

Il y a des gens qui sont super contents d'aller voir tel jeune viticulteur à tel endroit, tel viticulteur plus âgé à un autre endroit, ça amène une dynamique dans le vignoble," Pierre Bernhard, le président du SYNVIRA, les vignerons indépendants

Julien Dietrich dans les vignes © Radio France - Guillaume Chhum

Une cave ultra-moderne © Radio France - Guillaume Chhum

Julien Dietrich à la tête du domaine Achillée à Scherwiller

Parmi cette nouvelle génération, il y a Jean Dietrich qui s'est installé avec son frère Pierre à Scherwiller dans le Bas-Rhin et son père. Ils ont crée un nouveau domaine Achillée , sur la route des vins, pour produire et commercialiser leur vin . Les parents étaient autrefois coopérateurs. C'est un domaine ultra-moderne, un grand espace pour déguster les vins, tout en baies vitrées, pour apercevoir et visiter la cave qui est au même niveau.

De nombreux événements sont organisés également, comme des After-Work, c'est la nouvelle génération qui arrive avec ses nouvelles idées pour valoriser les vins d'Alsace.

Après plusieurs stages à l'étranger, Jean, le trentenaire, a décidé de revenir en Alsace pour installer ce domaine familial. Un gros investissement où il ne faut pas oublier l'esprit des "anciens".

Ça se passe très bien avec les parents et les grands-parents. Ils voient que les chosent prennent , que les gens reviennent, ils nous donnent carte blanche. Mais il faut faire attention à ne pas pas détruire ce patrimoine qui a été constitué avec les années," Jean Dietrich à la tête du domaine Achillée

Le domaine Achillée, c'est 18 hectares de vignes et 100.000 bouteilles produites chaque année en biodynamie.