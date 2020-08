Viticulture en Bourgogne : des vendanges toujours plus précoces en Côte-d'Or

Des vendanges exceptionnellement précoces en Côte-d'Or, quasiment du jamais vu, à part peut-être en 2003 ! Dans quelques domaines elles ont débuté le week-end dernier. A Volnay, à l'aide d'une quinzaine de vendangeurs, c'est ce lundi 17 août 2020 que le domaine Georges-Glantenay a coupé ses toutes premières grappes. Des grappes de pinot noir issues de deux petites parcelles de 35 ares chacune produisant du Volnay premier cru "Le Ronceret".

Habituellement elles débutaient mi-septembre

Avec le réchauffement climatique les vendanges débutent de plus en plus tôt chaque année. Et il semble loin le temps où elles démarraient vers le 15 septembre. En tout cas depuis 2003 ces vendanges précoces ont tendance à devenir la norme. Sarah Glantenay, 32 ans, a repris la gestion de ce domaine avec son frère Guillaume il y a 6 ans.

"C'est un record !" explique Sarah Glantenay

"C'est un record ça c'est sûr. On compare beaucoup avec le millésime 2003 où l'on avait également vendangé très tôt vers le 23 août. Mais aux vues de la canicule et de l'absence d'eau, les raisins sont prêts. Plus on attend et plus ils vont se dégrader voilà pourquoi nous avons décidé d'avancer au 17 août." Sarah a vu passer des photos sur les réseaux sociaux montrant que d'autres viticulteurs côtes-d'oriens ont eux aussi décider de se lancer dans cette grande campagne annuelle. "On n'est pas les seuls à attaquer mais nous sommes quand même parmi les premiers ça c'est sûr".

Les vendanges en temps de covid comment ça se passe ? Réponse de Sarah Glantenay

Une quinzaine de vendangeurs était mobilisée au Domaine Glantenay de Volnay ce lundi 17 août 2020 © Radio France - Thomas Nougaillon

500 postes de vendangeurs à pourvoir

Et alors que les vendanges vont se généraliser un peu partout dans le département, les domaines manquent de main d'oeuvre, explique Sébastien Thomas en charge des vendanges à l'agence Pôle Emploi de Beaune. "Il nous reste environ 500 postes de vendangeurs dans notre agence beaunoise. Le soucis principal cette année c'est que les domaines ne peuvent pas les loger à cause des conditions sanitaires. C'est ce qui complique le recrutement." L'agence Pôle Emploi de Beaune avait 1 800 postes de coupeurs et de porteurs à pourvoir au total, il en reste donc près d'un quart qui n'ont pas encore trouvé preneur. Le Conseil départemental rappelle que tous les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) peuvent de nouveau cette année cumuler leur allocation et les revenus perçus des vendanges.

Des vendanges exceptionnellement précoces explique notre reporter. Il a croisé la route de Pierre Glantenay et de "Paulo", un "vétéran" des vendanges avec 44 campagnes à son actif !

La qualité est là, si tout va bien 2020, sera un beau millésime © Radio France - Thomas Nougaillon

Faire les vendanges vous intéresse ?

Si vous cherchez du travail vous pouvez contacter directement l'agence Pôle Emploi de Beaune au 03 80 25 37 73. Vous pouvez également vous rendre sur place au 7B rue Buffon à Beaune de 8h30 à 12h30. Enfin vous pouvez également vous rendre sur internet sur le site du gouvernement.