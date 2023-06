Viticulture : la "résilience environnementale" au cœur de la visite du ministre de l'Agriculture à Cognac

La Charente a reçu la visite du ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire ce lundi 5 juin. Après un déplacement en Gironde pour lancer un vaste plan d'arrachage de vignes et restructurer le vignoble bordelais, Marc Fesneau s'est rendu à Cognac pour poser la première pierre du futur siège du Bureau national Interprofessionnel du Cognac, le BNIC, dont les travaux vont débuter cet été.

La filière Cognac est la première filière exportatrice de spiritueux avec plus de 3,8 milliards de chiffre d'affaires réalisés à l'international. Elle représente environ 17.000 emplois directs. Une filière qui connaît aussi son lot d'épreuves. Elle a été affaiblie ces dernières années par la crise liée au Brexit, la pandémie de Covid-19, et plus récemment l'inflation avec la guerre en Ukraine, et plusieurs aléas météorologiques (épisodes de grêles et de sécheresse en 2022).

Le changement climatique est un défi de taille pour le secteur. D'où l'importance d'accélérer la transition vers une production plus durable. Le ministre Marc Fesneau a bien insisté sur ces enjeux : "Nous devons travailler à la résilience. Cela passe par l'agroécologie, la plantation de haies, l'évolution des variétés".

"Imagine Cognac"

À Cognac, une association autonome vient de voir le jour : "Imagine Cognac". Elle est composée de plusieurs acteurs de la filière et présidée par le viticulteur Patrick Léger. "L'idée, c'est d'aller vers l'émancipation vis-à-vis des pesticides, développer des cépages résistants". Pour créer des cépages plus résistants aux maladies, les pépiniéristes viticoles croisent l'ugni-blanc, le cépage le plus répandu en Charente, avec un autre cépage, dont les gênes sont plus résistants aux maladies cryptogamiques. Cela permet aux viticulteurs de réduire les traitements phytosanitaires.

L'association souhaite également promouvoir des techniques moins énergivores pour distiller le vin. Les expérimentations sont nombreuses, avec l'ambition de servir d'exemple pour d'autres filières en France. "Imagine Cognac" est financée par les viticulteurs de la filière (une cotisation volontaire obligatoire a été levée), la famille du négoce et d'autres partenaires financiers. L'association travaillera avec l'appui du conseil scientifique du Bureau national interprofessionnel du Cognac.